Morgan a Live – Non è la D’Urso, era tutto registrato? – VIDEO

L’intervista di Morgan a Live – Non è la D’Urso era registrata?

È andata in onda ieri 3 aprile la quarta puntata di Live – Non è la D’Urso, talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, tra gli ospiti della serata c’era anche Morgan.

L’intervista del noto cantautore è stata mandata in onda a fine serata. Morgan si è confrontato con gli opinionisti seduti all’interno delle sfere.

Stando ai rumor, l’intervista del cantante non era in diretta, a causa di alcuni impegni avrebbe infatti registrato il suo intervento intorno alle 19 di ieri. Quando la conduttrice ha svelato il risultato del Live Sentiment il coach di The Voice of Italy non era più in studio.