Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 Aprile 2019: tensioni di coppia per lo Scorpione, Sagittario a caccia di creatività

Giovedì 4 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con "Latte e Stelle", la rubrica dell'oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In questa giornata hai una marcia in più ma devo dire che da qualche tempo dovresti sentire questa sorta di rinascita e grazie anche a un evento, a una chiamata. Si sta materializzando quello che vi avevano promesso alla fine dell’anno scorso, agli inizi di quest’anno. qui sto parlando, in particolare, a coloro che hanno un’attività che si può muovere, autonoma, o comunque che possono accettare anche inviti all’ultim’ora. Al momento avresti proprio bisogno di un grande amore ma in questo momento sei molto concentrato per le questioni professionali. Non escludo, però, movimenti anche a livello sentimentale dal 17 in poi;

Toro. Il Toro deve assestarsi. Rinunciare a qualcosa che il Toro considera di sua proprietà è sempre molto difficile, questo vale sia per l’amore sia per il lavoro. In effetti, per te i cambiamenti sono un po’ frustranti però sono necessari. A volte arrivano per colpa del destino, quindi tu non devi fare nulla: è il destino che si compie e sicuramente molti Toro avranno notato che da un paio di mesi la vita è cambiata, radicalmente, anche nelle mansioni, nei ruoli. Forse anche a livello fisico. Si possono superare questioni difficili;

Gemelli. I Gemelli devono essere un po’ meno attenti alle questioni di tutti i giorni altrimenti si rischia tensione e nervosismo. Che in questi giorni tu debba lottare per mantenere una certa situazione è evidente. Forse devi lottare contro qualcuno che ti impone una volontà che tu non vorresti, in qualche modo, accettare. Non è detto che salti tutto però devi trovare mille stratagemmi per andare avanti. C’è una piccola soddisfazione però che riguarda una causa, una risposta in arrivo positiva;

Cancro. Il Cancro ha una giornata interessante per quanto riguarda i contatti d’amore, ma un po’ sottotono per ciò che concerne l’aspetto fisico. Quindi, sei magari anche innamorato però attenzione ai piccoli malesseri di stagione. Ho spiegato che anche all’interno della stessa azienda c’è chi sta cercando un nuovo ruolo. Saturno blocca, ritarda, e poi chi ha attuato da poco un cambiamento di lavoro forse non è del tutto contento oppure sta facendo la gavetta, deve partire da zero, sta facendo qualcosa di nuovo. La voglia di cambiare c’è e se c’è un progetto che non ti interessa più entro Maggio sarà variabile.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questa giornata ha una discreta energia e devo dire che ultimamente bisogna anche cercare di superare un momento di crisi. I sentimenti sono stati messi in secondo piano: tra Febbraio e Marzo c’è chi ha dato più spazio alle questioni di lavoro che a tutto il resto. Qualsiasi cosa sia accaduta, anche un disagio o un allontanamento, ora- oltre a essere tu ad averlo provocato- sei comunque fuori. Anzi, dalla fine di questo mese c’è un piccolo successo che ti riguarda;

Vergine. La Vergine dovrebbe rimproverare al partner qualche mancanza. Trovarsi al centro di qualche polemica è possibile. In questo inizio di settimana c’è chi è stato male, c’è chi semplicemente si è un po’ arrabbiato e adesso bisogna analizzare nel dettaglio situazioni e cercare anche di risolverle. In amore può portare a un nulla di fatto ostinarsi su persone che non meritano la tua attenzione. Qualche tensione da risolvere rimane nelle famiglie che, soprattutto dal punto di vista finanziario, sembrano un po’ più preoccupate;

Bilancia. La Bilancia non è convinta dell’amore oppure torna a casa con il broncio e questo si ripercuote nel legame di coppia. In queste 48 ore fai attenzione perché potrebbero tornare a galla certi disagi che uno dei due avrebbe voluto dimenticare. Attenzione nelle questioni di carattere tecnico, lavorativo o legale, soprattutto se qualcuno ti accusa di cose che non hai fatto;

Scorpione. Giovedì e venerdì due giorni particolari, preludio di un fine settimana che per qualche coppia potrebbe essere un po’ rischioso perché le polemiche ci sono o semplicemente bisogna portare avanti un progetto– che potrebbe essere anche di grande cambiamento– ma è un po’ difficile andare avanti perché o mancano i soldi o ci sono troppe preoccupazioni. Quando senti che arriva il momento in cui stai per arrabbiarti. pensa a qualcosa di bello.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il tuo è un segno di fuoco e questo è sempre da ricordare perché anche quando si vivono momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di pessimismo, poi si recupera. Quindi se in effetti gli ultimi giorni non sono stati un granché, anche perché hai dovuto rinunciare a una situazione di lavoro o variarla, cambiare un’azione, ruolo (magari ora sei meno protagonista, ma comunque sempre attento a un progetto), non prendertela. Rigore e piattezza non fanno parte della tua vita: ora devi concederti più creatività;

Capricorno. Il Capricorno è un po’ sgomento, agitato, nervoso, per colpa degli altri. Qui posso dirlo perché tu sei una persona molto schietta e lineare e in amore, ad esempio, se tu hai le idee chiare è probabile che chi sta con te non le abbia oppure che tu stia ancora pensando a una storia del passato e che magari- per far vedere che non pensi più a un/un’ ex- ti stia accompagnando a una persona carina ma molto criticata, comunque molto agitata. Sei convinto di quello che stai facendo? Perché a volte lo sei davvero, in altri momenti no. Ripeto ancora: molte di queste incertezze non derivano dal tuo modo di fare ma dall’atteggiamento degli altri. Forse una persona di riferimento è mancata di recente e ti senti più isolato. È facile che un Capricorno si senta isolato perché ha pochissime persone di riferimento nella vita e quindi, quando una di queste per vari motivi si allontana, ci si sente più soli. Ci sono poco persone su cui contare: se ne manca una sono ancora meno;

Acquario. L’Acquario è sempre un po’ più saggio, in questo periodo dovrebbe esserlo soprattutto per le vicende di carattere economico. Ma questo Urano particolare sta facendo saltare i freni inibitori di molti Acquario, quindi tutti quelli che erano ligi al dovere perché avevano paura di finire male o comunque hanno dato retta a una certa volontà di terzi, non sono più così gestibili e troveremo molti Acquario polemici, troveremo molti Acquario anche piuttosto rivoluzionari. Ora, se state con un Acquario evi propone di scappare, andare lontano, trasferirvi, non preoccupatevi perché sta vivendo un ciclo di rinnovamento importante. Bisogna solo capire se poi si è disposti a seguire le idee che possono sembrare un po’ folli dei nati Acquario. L’Acquario sì, è vero, è un po’ folle, dominato da Urano, però ricordiamo che come secondo governatore nello zodiaco ha Saturno, che è la saggezza e quindi dietro anche un’apparente follia c’è sempre un ragionamento importante, da non sottovalutare;

Pesci. Per i Pesci giovedì e venerdì sono giornate accoglienti. Io uso questo termine non a caso perché proprio di accoglienza avrebbe bisogno il segno dei Pesci, di coccole, di bacetti. Devi cancellare qualche brutta storia legata al passato. I nati sotto il segno dei Pesci che non riescono a farla finita con un amore non devono pensare di essere vittime di un gioco sbagliato perché questo è un segno zodiacale un pochino masochista, a volte, quindi può capitare di innamorarsi di qualcuno che fa star male e poi, dopo un po’, regala tante emozioni. Insomma, questo alto e basso che si legge nel tuo cielo, ma soprattutto nel tuo cuore, da una parte è piuttosto difficile da gestire, dall’altra però un po’ emoziona. Attenzione alle piccole clausole, quelle scritte in piccolo, ai cavilli, se devi gestire una questione legale soprattutto se riguarda un/un’ ex o qualcosa che ormai non fa più parte della tua vita.

Maria Mento