Pamela Prati presto sposa su Canale 5? Per Dagospia i conti non tornano

Pamela Prati ha annunciato le sue imminenti nozze in chiesa. La funzione verrà trasmessa su Canale 5, ma per Dagospia l’identità del compagno è un mistero.

La soubrette Pamela Prati ha annunciato di essersi unita in rito civile con Marco Caltagirone e di aver ottenuto insieme a lui l’affido di due bambini: Sebastian (11 anni) e Rebecca (6 anni). Per la coppia, che pare stia vivendo momenti di assoluta felicità, si profila nel futuro prossimo anche un matrimonio in chiesa. Una funzione che verrà celebrata addirittura in diretta su Canale 5.

Insomma pare che la vita sentimentale di Pamela stia andando per il verso giusto, eppure c’è chi, come Dagospia, dubita della veridicità dell’annuncio. In un articolo fatto uscire ieri, infatti, il sito di gossip metteva in dubbio l’imminente matrimonio. A questa provocazione la soubrette ha risposto attraverso il proprio profilo Instagram, in cui ha pubblicato la foto delle partecipazioni. Querelle Conclusa? Apparentemente no, visto che in un secondo articolo il sito di gossip rinnova le proprie perplessità con tanto di prove a supporto dei propri dubbi.

I dubbi di Dagospia sul matrimonio di Pamela Prati

Come fatto notare da Dagospia, l’unico pagina in cui Marco Caltagirone e Pamela Prati compaiono insieme è la ‘Mark Caltagirone Holding‘, una delle società gestite dal misterioso imprenditore. Sulla pagina Facebook personale dell’uomo, invece, non appare nessuna foto con la soubrette, anzi appaiono post d’amore per un’altra persona: la politica Wanda Ferro. Stando alle informazioni contenute sulla sua pagina, Mark e Wanda si sarebbero sposati nel 2016 ed avrebbero preso in affido un bambino nel dicembre del 2017.

Ciò che appare strano a Dagospia è che né nel caso della Ferro né nel caso della Prati appaiano sulla pagina dell’uomo delle foto che li ritragga insieme, inoltre pare che l’annuncio delle future nozze con Pamela sia stato messo prima di quello dell’annuncio dell’ottenimento dell’affido di Sebastian da parte della coppia Ferro-Caltagirone. Potrebbe trattarsi del profilo errato ma, sempre secondo quanto rivelato dal sito di gossip, è l’unico taggato dalla soubrette.