Royal Family news: la regina vieta a Meghan di indossare i gioielli di Diana. Ma a Kate no…

Secondo quanto condiviso recentemente dai tabloid britannici, le tensioni all’interno della Royal Family sarebbero nate nel momento in cui la Regina Elisabetta ha vietato a Meghan Markle di indossare i gioielli della corona.

La nuova ipotesi dei tabloid britannici sugli screzi esistenti tra Meghan e Kate è che questi siano nati poco prima del Royal Wedding, quando l’ex attrice avrebbe chiesto una tiara appartenente alla collezione privata della Regina e questa gli ha opposto il suo divieto. Stando a quanto dicono alcuni insider contattato dal ‘The Sun‘, in quella occasione Harry ha insistito con la Regina Elisabetta per assecondare il desiderio della futura moglie, ma come risultato ha ottenuto un secco “No” e una dura reazione da parte del fratello William.

Perché la Regina concede i gioielli a Kate e non a Meghan

A fare infuriare il principe Harry sarebbe stato il fatto che tutti i gioielli sono a disposizione di Kate e lo sono stati a suo tempo per Diana, mentre sua moglie ha a disposizione solamente alcuni di essi. Il motivo di tale preferenza, però, pare non sia legato ad una simpatia nei confronti di Kate, bensì ad una questione di etichetta e di linea di successione: essendo la duchessa di Cambridge la moglie dell’erede al trono designato (il principe Carlo probabilmente abdicherà in favore di William) è la destinataria della collezione reale.

A spiegarlo è proprio un insider esperto di affari reali: “Alla Regina piace Meghan, ma questa è una questione di gerarchia. Anche se Meghan è la donna più famosa del mondo, rimane in basso nella linea di successione”, spiega l’informatore che poi aggiunge: “E’ a discrezione della Regina e dei consiglieri ufficiali decidere quali pezzi della collezione reale prestare e a chi”.