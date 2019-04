Un bambino ha comprato su eBay un giocattolo da 9mila euro con la carta di credito della madre

Bimbo compra gioco da 9mila euro online

Ha acquistato un giocattolo preziosissimo del costo di 9mila euro, usando la carta di credito della madre. La donna, ovviamente, è sotto choc a causa degli acquisti sconsiderati del figlio.

Il bambino, di soli 7 anni, ha acquistato su EBay un raro giocattolo da collezione assai prezioso, e per farlo non ha dovuto sforzarsi molto. Infatti la madre del bambino aveva già salvato sul sito i dati della carta di credito in modo da effettuare più rapidamente i pagamenti. Ma non avrebbe mai pensato che ad approfittarne sarebbe stato proprio il figlio, acquistando un gioco da 9mila euro.

Tutto è bene ciò che finisce bene

La madre del bambino, Donna Jacob, aveva ovviamente negato al figlio di acquistare un giocattolo talmente costoso. Un giorno però ha ricevuto via mail una comunicazione dell’avvenuto acquisto: il pagamento consisteva in 14mila dollari australiani, cifra sui 9mila euro circa. Alla fine la donna è riuscita a contattare eBay che ha risolto a suo favore la questione cancellando la transazione. Tuttavia la madre del bambino ora chiede dei maggiori filtri per poter fermare le transazioni.

“Magari c’è chi se lo può permettere, ma trovo assolutamente ridicolo che vengano spesi così tanti soldi per un giocattolo. Nessuno, tra Paypal e la mia banca, ha pensato di fermare quella transazione. Servono dei filtri in grado di bloccare le spese oltre un certo limite, che al momento non ci sono” ha comunicato la madre del ragazzo.