Alfonso Signorini: “Elisa Isoardi è rimasta male per il fidanzamento di Salvini, Di Maio ha il testosterone a mille”

A “Un giorno da pecora”, Alfonso Signorini commenta le nuove relazioni sentimentali di Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Sul nuovo numero del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini ha piazzato due scoop davvero succosi: le foto rubate di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entrambi vice Premier dell’attuale Governo e rispettivamente Ministro dell’interno e del lavoro, con le rispettive fidanzate Virginia Saba e Francesca Verdini.

A “Un giorno da pecora”, il giornalista ha commentato le liason dei due politici, soprattutto la tempistica con la quale i due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi con le loro dolci metà:

“Il tempismo è sospetto, anche se non si vuole essere malfidenti. C’è una gara tra i due a chi fa prima le cose“.

E ancora su Di Maio:

“Il più genuino dei due è Di Maio che mi pare infoiato in modo sospetto, clamoroso. Gli ho dato la caccia per mesi senza portare a casa niente, non batteva chiodo. Ora sembra un liceale col testosterone alle stelle. Nella foto in cui è con la fidanzata a Fontana di Trevi tira fuori due metri di lingua”.

Alfonso Sigonrini: “Credevo che Di Maio si fosse fidanzato con la Raggi”

Continuando a parlare di Di Maio, Signorini, ironicamente, racconta che, inizialmente, credeva che la Virginia, sua nuova fidanzata, fosse la Raggi:

“Quando la mia amica mi ha chiamato dicendomi che Di Maio stava con ‘Virginia’, a me è venuta in mente la Raggi, e mi sono detto: che colpo pazzesco. Poi è venuto fuori che era la Saba. Salvini è arrivato in seconda battuta, forse perché ha meno tempo di Di Maio. Uno come Salvini, erede del ‘celodurismo’, vuoi che rimanga al palo?”.

Maria Rita Gagliardi