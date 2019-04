Anticipazioni Uomini e Donne 05 aprile 2019: Giulia elimina un corteggiatore, Angela da un ultimatum a Luca

Anticipazioni Uomini e Donne puntata 5 aprile 2019: ecco le anticipazioni di quello che accadrà domani

Una nuova puntata di Uomini e Donne verrà trasmessa domani pomeriggio, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Ecco le anticipazioni di quello che accadrà in questa nuova puntata del trono classico. Si continua da dove eravamo rimasti, passando ai troni delle due troniste Giulia Cavaglià ed Angela Nasti ed ospiti in studio Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Viene trasmessa l’esterna di Giulia con Alessandro Vannucci, che organizza per la tronista una bella uscita a cavallo. Il corteggiatore si definisce un ragazzo malinconico, che però non è triste. Giulia si dice incerta sul fatto di riuscire a scacciare questa suo modo di essere. I due continuano a chiacchierare e si vede che la tronista è in difficoltà perché non sa come sbalordire il suo corteggiatore. Giulia esce anche con Manuel Galiano, con il quale trascorrono del tempo in albergo e ben venti minuti a telecamere spente.

Uomini e Donne: Luca Daffrè tra due fuochi, Giulia elimina un corteggiatore

La tronista esce anche con Giulio Raselli, che le spiega che anche se lui non parla del suo difficile passato, non vuol dire che non lo abbia avuto in quanto tutto quello che ha se lo è guadagnato. Si passa a Luca Daffrè che in seguito ad un’esterna non proprio bella con Angela, ed una abbastanza piacevole con Giulia, decide di dichiararsi per Angela nonostante l’avesse definita poco prima “infantile“. Fabrizio e Matteo gli vanno contro, e quest’ultimo viene eliminato da Giulia. Pare che abbiano parlato tanto dell’ex di lui, e che Giulia si riconoscesse molto nei difetti della ex e per tale ragione non se la sentiva di continuare la loro conoscenza. Si mostra l’esterna di Angela con Fabrizio Baldassarre, in cui le lo raggiunge per prelevarlo e portarlo a cena. Lei ribadisce la sua sensazione di protezione, quando stanno insieme, ed il fatto di tornare bambina in sua compagnia.