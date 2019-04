Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa, in prima e seconda serata, di venerdì 5 aprile 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 5 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di venerdì 5 aprile 2019.

Partiamo da Rai 1 che propone il terzo appuntamento con “La Corrida”, storico programma di intrattenimento, condotto da Carlo Conti. A seguire, una nuova puntata di “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda uno speciale, condotto eccezionalmente dall’attore Lino Guanciale, sul devastante terremoto de L’Aquila del 2009: Lino Guanciale si spoglia degli abiti del commissario Cagliostro per calarsi in quelli di conduttore. Il bravissimo artista racconterà, in un toccante documentario intitolato “L’Aquila 3:32 La generazione dimenticata”, il terremoto che devastò il capoluogo abruzzese nel 2009. In seconda serata, un altro documentario: “Robinù”.

Su Rai 3 va in onda il film, una commedia, “Ti sposo ma non troppo”: le vite di Andrea, una giovane donna delusa dall’amore e di Luca, un single impertinente che per scelta sfugge ai sentimenti, finiscono per incrociarsi ed intrecciarsi con quelle di Carlotta e Andrea, una coppia in crisi alla vigilia del matrimonio. Subito dopo, appuntamento con “La Grande Storia”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone, anche questa settimana, l’approfondimento dei principali casi di cronaca nera italiani, con “Quarto grado”, seguito da una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 torna l’intrattenimento di “Ciao Darwin 8” con al timone, come sempre, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A seguire, “Supercinema”, approfondimento sul cinema italiano ed internazionale.

Su Italia 1 va in onda il film “Lucy”: a seguito di circostanze indipendenti dalla sua volontà, la giovane studentessa Lucy vede le sue capacità intellettuali crescere all’infinito. Colonizzando il suo cervello, acquisirà poteri illimitati che le permetteranno di trasformarsi in una micidiale macchina da guerra contro ogni logica umana. In seconda serata, un altro film: “La mummia-il ritorno”.

Su La7 torna l’irriverente approfondimento politico di “Propaganda Live”, condotto da Diego Bianchi, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Iris il film “La nona porta”: un collezionista di libri antichi incarica un esperto di identificare la copia originale di un libro esoterico pubblicato nel 1666, infatti lui possiede una delle tre copie esistenti ma solo alcuni frati in Spagna possono sapere quale copia è l’originale che permette di evocare le tenebre.

Stasera in TV, venerdì 5 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 La corrida

23:30 Tv7

Rai 2

21:20 L’Aquila 3:32 – La generazione dimenticata

22:50 Robinù (film)

Rai 3

21:20 La famiglia Bélier (film)

23:05 La Grande Storia

Rete 4

21:25 Quarto grado

0:30 DonnAvventura

Canale 5

21:20 Ciao darwin – terre desolate

0:30 TG5 – Notte

01:00 Supercinema

Italia 1

21:25 Lucy (film)

23:21 La mummia: il ritorno (film)

La 7

21:15 Propaganda Live

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Io & Marley (film)

23:40 MasterChef All Stars Italia

0:55 MasterChef All Stars Italia

Iris

21:00 La nona porta (film)

23:43 Il sesto senso (film)

Cielo

21:20 Amantes (film)

23:10 DESIDERIA, LA VITA INTERIORE (film)

Maria Rita Gagliardi