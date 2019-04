Enorme oggetto volante galleggia sul lago, i cospirazionisti si sbizzarriscono -VIDEO

Un enorme oggetto volante non identificato che galleggiava sopra un lago è stato filmato e postato sul web. I Cospirazionisti hanno cominciato ad elaborare fantasiose teorie.

Sebbene le cospirazioni riguardanti gli alieni siano state tralasciate da molti per seguire nuove fantasiose teorie (il terrapiattismo ad esempio), quando sul web appaiono filmati riguardanti strani oggetti volanti, la passione anni ’90 per le invasioni aliene torna ad essere di moda. L’ultimo video che ha alimentato la fantasia dei cospirazionisti riguarda un oggetto volante non identificato filmato sopra il lago Erie, che si trova al confine tra il Canada e l’Ontario.

Il video dell’oggetto volante sul lago Erie

Nel video in questione, un breve filmato dalla durata di un minuto e ventitré secondi, si vede un figura enorme dalla forma circolare che galleggia a pelo d’acqua. Osservando le immagini è difficile capire di cosa si tratti ed in effetti sorge la curiosità di capire di cosa si tratta. Il video è stato postato su Youtube dal canale cospirazionista ‘Thirdphaseofmoon‘, gestito da due fratelli i quali insinuano una teoria particolare: “Qualcuno sostiene che si tratti di un sottomarino USA che emerge in superficie, ma non sembra che sia così, si vede che è sospeso sul lago”, dice uno dei due e l’altro aggiunge: “Si tratta chiaramente di un USO (Oggetto sommerso non identificato)”.

Tra i duemila visualizzatori del video, molti si associano alla versione dei possessori del canale, mentre qualcuno dissente e li riporta con i piedi per terra spiegando che si tratta esclusivamente di un enorme miraggio. Difficile senza elementi a supporto sposare una delle due versioni del fenomeno, ma basandoci sul concetto espresso nella legge di Occam, un approccio metodologico che ci invita a scegliere la soluzione più probabile tra quelle su cui si è in dubbio, propendiamo per quella del miraggio.