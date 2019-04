Jeff Bezos e MacKenzie divorziano, lei ottiene 36 miliardi di dollari -VIDEO

Jeff Bezos dopo il divorzio resta il maggior azionista di Amazon, versa alla moglie 36 miliardi di dollari

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos si è accordato con l’ex moglie MacKenzie in merito al loro divorzio. A lui è rimasto il 75% delle azioni di Amazon e il controllo del Washington Post e di Blue Origin.

L’ex moglie di Bezos si è invece aggiudicata il 4% di Amazon, un’importante quota che vale 36 miliardi di dollari, il suo divorzio con Jeff l’ha resa una delle donne più ricche al mondo.

Il divorzio dovrebbe diventare ufficiale nei prossimi tre mesi. Dopo aver raggiunto un accodo con l’ormai ex marito, MacKenzie su Twitter ha scritto: “Sono grata che si sia concluso il processo di dissoluzione del mio matrimonio con Jeff. Sono contenta di dargli tutti i miei interessi nel Washington Post e in Blue Origin, il 75% delle nostre azioni in Amazon più il controllo dei voti sulle mie azioni.”

Jeff Bezos, invece, ha dedicato bellissime parole all’ex moglie su Twitter: “È stata una partner, un’alleata e una mamma straordinaria. È brillante e avrò sempre qualcosa da imparare da lei. La ringrazio per il suo appoggio in questo processo e non vedo l’ora di scoprire la nostra nuova relazione come amici e genitori.”