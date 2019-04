Jeremias Rodriguez svela: “Belen e Stefano stanno insieme” – VIDEO

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme, arriva la conferma di Jeremias Rodriguez

Continua ad attirare l’attenzione del gossip il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due sono tornati insieme, a confermarlo è stato Jeremias Rodriguez a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 6 aprile su Canale 5.

Il fratello della bellissima modella argentina a Silvia Toffanin ha svelato: “Sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”.

È finalmente arrivata la conferma ufficiale, Belen e Stefano si amano ancora e non fanno più nulla per nasconderlo. Di recente i due sono stati pizzicati spesso insieme, anche in atteggiamenti intimi.