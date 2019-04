Napoli, ESCLUSIVO Gianluca Monti (GdS): “Empoli partita allenante, con l’Arsenal 51 a 49 per i partenopei”

Il giornalista Gianluca Monti in vista del match di Europa League con l’Arsenal

Il Napoli nello scorso turno di campionato ha perso 2-1 contro l’Empoli in trasferta, in un match dove l’allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti ha voluto fare qualche esperimento anche in vista dell’importante match di Europa League (quarti di finale della competizione continentale) con l’Arsenal di Unay Emery.

Ospite qui con noi in redazione oggi Gianluca Monti, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ e molto vicino all’ambiente napoletano, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così parlato della situazione in casa Napoli:

Gianluca Monti della ‘Gazzetta dello Sport’ su Arsenal-Napoli

“Con l’Empoli è stata una sconfitta senza molta importanza, un match allenante perché la partita di giovedì prossimo con l’Arsenal è fondamentale per la stagione del Napoli visto l’addio al sogno scudetto sfumato da diverso tempo. Grandi meriti della squadra toscana, che in precedenza con la Juventus ha dimostrato di saper combattere e non avere paura delle big. Ancelotti sa gestire la pressione e soprattutto come affrontare match di questa caratura. Napoli favorito con i ‘Gunners’? Sono due grandi compagini che daranno tutto per agguantare la semifinale, diciamo un 51% di chance degli azzurri e 49% l’Arsenal”.

Simone Ciloni