Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 Aprile 2019: il Toro deve fare attenzione al denaro, i Vergine vivono un momento poco chiaro

Venerdì 5 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con "Latte e Stelle", la rubrica dell'oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Weekend interessante che contrasta molto con l’inizio della settimana. Dubbi non ce ne sono, a meno ce tu non debba affrontare un grande progetto che dal 17 sarà importante. Perché dico questo? Lo sai, l’ho ripetuto: Mercurio entra nel tuo segno il 17, seguito da Venere, quindi entro la fine del mese si possono veramente fare tante cose ed entro un paio di mesi nascono lavori, potrebbero esserci anche delle occasioni part-time, utili però per tornare visibili. Torna visibile anche l’amore che ha bisogno del tuo consenso e del tuo avvallo per andare avanti;

Toro. Il Toro in queste tre giornate può rivelare un sentimento, con un picco massimo sabato e domenica. Se c’è una persona che desidera fare breccia nel tuo cuore, se tu vuoi anche monitorare la situazione delle persone che ti stanno attorno, beh, insomma, questo è il periodo buono proprio per capire anche quanta gente ti vuole bene. Sono tanti quelli che ti vogliono bene. Attenzione solamente ai soldi. Periodo di cambiamenti di vita importanti, ne parlo spesso. Negli ultimi due mesi c’è chi per motivi, anche legati al destino, ha dovuto affrontare un nuovo periodo della propria esistenza;

Gemelli. I Gemelli hanno una forte riflessione in termini di sentimenti. Le coppie che vanno avanti da molto tempo possono avere delle difficoltà, però le superano. La realtà è che quando ci sono queste tensioni nell’aria è probabile che si torni a casa col muso lungo, che uno dei due abbia problemi di lavoro. Non c’è tutto questo grande trasporto se bisogna pensare a cose diverse dai sentimenti. Sarebbe il caso di distarci un pochino di più;

Cancro. In questa giornata sei un po’ fuori di testa e già nei giorni passati c’erano stati momenti di forte agitazione. Tu lo sai come sei fatto, spesso ti sembra di essere sull’ottovolante perché un giorno sei su, poi torni giù e poi di nuovo su. Non dimenticare l’amore. In questo momento le opposizioni nell’ambito del lavoro si possono contrastare se si è in due a far fronte a qualche problema. Devi essere più propositivo;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è artefice della propria fortuna, del proprio destino, grazie a Giove che forma un angolo di fortuna con il Sole. Ora sei pieno di energia, quell’energia che per esempio non c’è stata a Febbraio. Mai fare il passo più lungo della gamba, anche se è inutile dirlo al Leone che spesso vuole stupire proprio per questo motivo. Sabato e domenica saranno giornate un po’ stancanti: anticipa i tempi. In amore se c’è una storia va avanti, se non c’è non la cerchi. In altre parole, sei più concentrato sul lavoro;

Vergine. La Vergine, in questo weekend, chiude un momento un po’ stancante cominciato lunedì scorso. Sarebbe quanto mai opportuno dimenticare il passato. Se poi c’è stata una persona, una situazione che non tolleri più, evidentemente devi dare un taglio. Poi, l’inizio di questa settimana è stato pieno di piccole beghe, problemi, anche di tipo amministrativo, contrattuale. Tutto sfugge. A te che piace la chiarezza è chiaro che non piace questo periodo che di chiaro ha poco o nulla;

Bilancia. La Bilancia ha un’altra giornata sottotono, sotto pressione. Per vivere bene avresti bisogno di tanta armonia nel mondo, ma qui dobbiamo essere un po’ più con i piedi per terra. Insomma, gli ideali sono belli, interessanti, ma quando nella vita di tutti i giorni bisogna far fronte alle necessità che impone il destino è meglio rimboccarsi le maniche. Importante risolvere un problema se qualcuno ti ha accusato di qualcosa che non hai fatto;

Scorpione. Lo Scorpione cerca di vivere l’amore in maniera più intensa. Ha bisogno anche di qualche progetto importante, che adesso può essere sollecitato. Anzi: se dall’anno scorso avevi in mente di fare qualcosa, magari in questo periodo si può concretizzare perché l’anno scorso abbiamo avuto Giove nel tuo segno ma adesso Giove in Sagittario rappresenta per te anche un’esecuzione di tipo economico, pratico. Anche in famiglia bisogna stare attenti, però, perché ci sono delle piccole tensioni. Magari devi risolvere un problema. Giornata buona per i confronti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve cambiare. Cambiare stile di vita e trovare un’atmosfera, un’attività anche creativa in cui ritrovare molta tranquillità. Gli ultimi due anni sono stati di revisione, forse anche di qualche progetto che non è andato a buon fine, però ogni esperienza va messa da parte. Tu pensi di poter fare tutto e magari è anche vero perché sei una persona molto poliedrica, eclettica, duttile, però insomma sei sempre una persona che poi, alla fine, deve fare delle scelte. Allora adesso devi ritrovare la tua identità, in particolare se di recente, nell’ultimo anno, hai pensato di poter vivere diversamente, in un modo particolare, magari anche lontano da certe problematiche. Ora bisogna tornare in pista e rimboccarsi le maniche;

Capricorno. Questo venerdì porta il Capricorno a fare delle riflessioni un po’ amare nei confronti della vita, o comunque di certe condizioni che sono imposte dagli altri perché continuo a credere che tu abbia le idee molto chiare su quello che devi fare e su quello che dovrai fare, ma hai costantemente rapporti con gente che non è molto sincera con te. E se questo capita in amore, attenzione perché magari tu vuoi sposarti, convivere, pensi che una persona sia giusta, però hai a che fare con qualcuno che ti volta le spalle. Molta attenzione con Bilancia, Cancro, segni che ultimamente non riconosci più;

Acquario. L’Acquario che ha al suo fianco un partner molto statico, poco creativo, si annoia. Al contrario, l’Acquario che in questo periodo ha accanto una persona vitale, energica, intuitiva, può fare tantissimo. Potrebbero ripresentarsi quelle stesse giornate polemiche, agitate, nervose, che si sono viste all’inizio della settimana. Perché? Perché l’Acquario, da qualche tempo, è di nuovo bastian contrario, persino nei confronti di se stesso. Tra mercoledì e mercoledì qualche problema di troppo può nascere nelle relazioni. Sarà meglio evitare stanchezza, esagerazioni, e soprattutto meglio non divagare. Ecco, perché se c’è una cosa che l’Acquario in questo periodo non dovrebbe fare è proprio quella di pensare un po’ a troppe cose. Il vero problema degli Acquario è la concentrazione, la determinazione. A volte l’Acquario è giustificato dal fatto che fa talmente tante cose che non ha il tempo di fermarsi, ma in altri casi si tratta semplicemente di aver il coraggio di esplorare se stessi e capire quel tassello che manca per completare il mosaico della propria vita. è dentro di te;

Pesci. In questo weekend hai una grande voglia di liberarti di un peso. In amore, spesso i nati Pesci si lamentano del partner, e però bisogna anche dire che questo segno zodiacale ha l’animo della crocerossina e quindi spesso si trova accanto a persone che hanno bisogno di aiuto psicologico. Spesso è attratto anche da persone potenzialmente fragili, quindi poi- quando questo rapporto pesa- è difficile dire “No, basta” perché ci si sente responsabili di tutto, e al tempo stesso, però, dicendo sì si avvalla tutta una serie di condizioni che non sono piacevoli. Per il resto bisogna dire che alcune coppie sono lontane, per motivi di lavoro, personali. Tutte le situazioni nate nell’autunno dell’anno scorso si sono rivelate poco interessanti per il lavoro e comunque chi ha iniziato un progetto, un programma, nell’autunno dell’anno scorso, sarà destinato a cambiarlo entro poco. Dal punto di vista economico non si potrà pretendere di più. Ecco, questo è l’unico neo, però dal fronte dei rinnovi, sul fronte anche dei nuovi interessi non ci sono dubbi. Bisogna farsi bene i conti. Mi raccomando.

Maria Mento