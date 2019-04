Salvini incontra Marine Le Pen a Parigi. Il fronte sovranista: “Cambieremo l’Europa”

Le elezioni europee sono sempre più vicine, e Matteo Salvini continua a tessere la sua tela.

Il ministro dell’Interno e vicepremier del governo Conte ha incontrato a Parigi la leader del Front National, Marine Le Pen. L’occasione è stata utile per ribadire la linea comune che porterà i due esponenti sovranisti al voto di maggio. Non solo: durante l’incontro, che si è svolto in un hotel della capitale francese ed è durata circa un’ora, è stato anche stabilito che Salvini e la Le Pen chiuderanno insieme la campagna elettorale a Milano, il prossimo 18 maggio.

Salvini: “Vogliamo cambiare l’Europa”

Il colloquio con il leader del Carroccio è stato salutato con grande soddisfazione da Marine Le Pen: “Siamo impegnati ad allargare l’alleanza di chi il 26 maggio vuole cambiare e portare un po’ di buonsenso in Europa” ha twittato la leader del FN.

Come riportato da “Repubblica”, anche Matteo Salvini ha affidato a Twitter il suo pensiero: “Stamane a Parigi con Marine Le Pen, per parlare di lavoro, famiglia e tutela dell’ambiente, impegnati ad allargare l’alleanza di chi il 26 maggio vuole cambiare e portare un po’ di buonsenso in Europa”. Il ministro dell’Interno sembra molto più a suo agio con la Le Pen e gli esponenti sovranisti in Europa che con il Movimento 5 Stelle, con cui i litigi sono ormai all’ordine del giorno.