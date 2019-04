Sandra Milo pensa al suicidio: la confessione dell’attrice – VIDEO

Sandra Milo è disperata a causa dei suoi problemi finanziari, l’attrice ha ammesso di pensare al suicidio

Sandra Milo si è lasciata sfuggire scioccanti rivelazioni a Verissimo, l’attrice è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata che andrà in onda domani 6 aprile su Canale 5.

La Milo ha ammesso di pensare al suicidio. Il motivo? La sua preoccupante situazione finanziaria. Alla conduttrice ha svelato: “Magari questa è l’ultima intervista televisiva che rilascio, voglio ritirarmi dalle scene, non ce la faccio più. Lo Stato mi ha chiesto 3 milioni di euro, poi, accorgendosi dell’errore è sceso a 850.000 euro, che sono comunque moltissimi soldi. Lavoro, lavoro ma non guadagno niente perché va tutto all’Agenzia delle Entrate. Mi hanno confiscato tutto.

Fino ad ora l’attrice non aveva detto nulla per non far preoccupare i suoi figli, ma ad oggi non ce la fa più. Sandra si sente vittima di un’ingiustizia, non pensa di essere una criminale ed è per questo che non capisce perché lo Stato la tratta in questo modo.

La Milo ha poi aggiunto: “Mi hanno aiutato molti amici, come Costanzo, ma non possono continuare a farmi della beneficenza. Il suicidio potrebbe essere una scossa, un modo per cambiare le cose. C’è un sacco di gente che si è suicidata per una situazione come la mia”.