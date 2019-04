Serie A in streaming su DAZN: come vedere online le partite della 31esima giornata

Il turno infrasettimanale conclusosi ieri sera ci ha regalato molti spunti, sia in chiave salvezza, dove Empoli, Spal e Frosinone hanno ottenuto punti importanti, che in zona Europa, dove l’Atalanta si candida a concreta pretendente per un posto in Champions League ed il Torino si rifà sotto nella corsa per un posto nella prossima Europa League.

A otto giornate dal termine, insomma, gli obbiettivi (scudetto a parte) sono tutti aperti e la corsa per ottenerli è più viva che mai. Riuscirà il Milan a contenere l’assalto delle inseguitrici vincendo lo scontro contro una Juventus a cui manca solo la matematica per l’ottavo scudetto consecutivo? La Roma rialzerà la testa dopo un periodo difficile? Quale tra Udinese e Empoli vincerà lo scontro diretto che potrebbe decretare il destino in A delle due compagini? Insomma gli interrogativi sono tanti e alcune risposte potremmo ottenerle seguendo in diretta i match su DAZN (ecco come effettuare l’abbonamento e usufruire del mese gratuito).

Serie A in streaming su DAZN: come vedere online le partite della 31a giornata

La prima partita offerta dalla piattaforma streaming è quella di sabato sera tra Roma e Sampdoria. La squadra di Ranieri necessita di punti per non perdere il treno dell’Europa, mentre i doriani, già sorpresa del campionato insieme all’Atalanta, puntano ad ottenere un ulteriore scalpo dopo quello del Milan settimana scorsa. All’andata una Roma in grande spolvero vinse nettamente 4-1, adesso però la condizione dei giallorossi sembra molto meno favorevole, inoltre Marassi è un campo spesso ostico.

La programmazione di DAZN prosegue con l’anticipo delle 12 tra Fiorentina e Frosinone: la viola ha ottenuto meno di quanto ci si aspettasse in questo campionato, ma in casa punta ad ottenere il punteggio pieno per scalare posizioni in classifica e rendere meno amara la stagione. Il Frosinone viene da una bella vittoria contro il Parma, ma la distanza dalla quota salvezza (rappresentata dall’Empoli) è ancora distante 8 punti. All’andata i ciociari raggiunsero il pareggio in extremis con una bella rete di Pinamonti, riusciranno a strappare punti anche al Franchi?

Alle 15 si passa allo scontro diretto, valido per la zona salvezza, tra Udinese e Empoli. I Friulani vengono da due risultati utili consecutivi ed in casa hanno l’opportunità di allontanare quasi definitivamente lo spettro della retrocessione (anche perché devono recuperare una partita contro la Lazio). Gli avversari, però, sono una squadra grintosa e capace di ottenere risultati clamorosi attraverso il bel gioco, inoltre vengono da una vittoria importante contro il Napoli. All’andata l’Empoli vinse per 2-1 ottenendo la seconda vittoria della sua stagione.

Se siete curiosi di vedere come finiranno questi incontri e non avete ancora un abbonamento su DAZN, potrete sottoscrivere l’iscrizione senza costi di accesso e di rescissione ed usufruire del mese gratuito sulla piattaforma streaming.