“Sono il bambino che è stato rapito nel 2011”: il ritrovamento scioccante dopo 8 anni. Ma è davvero lui? 

Timmothy Pitzen ritrovato dopo 8 anni?

Timmothy, 6 anni, bambino di Aurora, Illinois (USA) è scomparso con la madre l’11 maggio del 2011. La signora Amy Fry-Pitzen era andata a prenderlo come ogni giorno all’uscita da scuola e scompare con il bambino. I due svaniscono nel nulla, inghiottiti nell’oscurità, come tanti altri bambini nel mondo.

Le ultime immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la signora Amy Fry-Pitzen assieme al figlio in Wisconsin, due giorni dopo la fuga. Ma il giorno dopo la tragedia: Amy Fry-Pitzen viene trovata morta in un motel a 800 km di distanza. In un solo giorno avevano percorso tutta quella strada e poi la donna si era tolta la vita. Del piccolo nessuna traccia e questo preoccupa davvero gli inquirenti.

Forse vittima di pedofili

Amy Fry-Pitzen, prima di togliersi la vita, ha lasciato un biglietto per coloro che l’avrebbero trovata. Sopra c’era scritto: “Timothy è al sicuro, ma non lo troverete mai”. Secondo i familiari la donna soffriva di una forte depressione, ma non avrebbe mai fatto del male a suo figlio.

Ed oggi, ad otto anni di distanza, avviene qualcosa di davvero inspiegabile: un ragazzino di 14 anni viene trovato per le strade di Newport, Kentucky, che vaga da solo. E sostiene di essere proprio il piccolo Timmothy Pitzen., di essere fuggito da una casa dove due uomini lo tenevano prigioniero.

Ora non resta che cercare di verificare se la storia di Timmothy Pitzen sia effettivamente realistica, il ragazzino sarà sottoposto ad un esame del DNA. Se davvero si tratta del bimbo di 6 anni scomparso, bisognerà indagare su quanto avvenuto. Il suo racconto finora fa temere che Timmothy Pitzen possa essere rimasto vittima di un giro di pedofili, come purtroppo ce ne sono tanti negli USA. Tuttavia sembra che i test abbiano dimostrato che il ragazzino non è il bimbo scomparso tanti anni fa.

Un caso che ricorda altri inquietanti precedenti negli USA.