Teresa e Andrea innamorati? La frecciatina di Mara Fasone – VIDEO

Maria Fasone non crede che Andrea e Teresa siano innamorati?

Mara Fasone al Trono Classico di Uomini e Donne aveva manifestato il desiderio di conoscere Andrea Dal Corso, i due si erano visti a Temptation Insland.

Quando la Fasone ha abbandonato il trono, Andrea è rimasto in trasmissione per corteggiare Teresa Langella. Il loro è stato un percorso lungo e assai battagliato. Il giorno della scelta Dal Corso non si è presentato al Castello, deludendo non poco la tronista e tutti i presenti.

Dopo la scelta Andrea ha fatto di tutto per riconquistare Teresa, soprattutto per farla fidare ancora di lui e dell’interesse che dice di provare. Ad oggi i due stanno insieme, sui social si mostrano sempre più complici e innamorati.

Cosa pensa la Fasone della storia d’amore nata tra Teresa e Andrea? Poche ore fa sul suo profilo Instagram ha mandato loro una chiara frecciatina: “Che dirvi, è una domanda che mi fate frequentemente, io tifo per l’amore, l’amore quello vero, quello con rispetto… però se loro sono felici!”

Con le sue parole Mara ha lasciato intendere di non credere molto alla veridicità del loro amore. I due replicheranno? Lo vedremo.