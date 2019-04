Tragedia in A1 vicino a Firenze: Tir precipita dal cavalcavia e va a fuoco, un morto

Tragedia in A1, tir precipita dal cavalcavia

Tragedia sull’autostrada A1, al km 279 fra Calenzano e Firenze Nord: un tir è precipitato dal cavalcavia dopo essere uscito di strada. Il mezzo pesante quindi si è anche incendiato e il guidatore è morto nel terribile incidente. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

La vittima è Paolo Schettino, classe 1969, di Gragnano, Napoli. Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, l’uomo è rimasto incastrato ed il decesso è avvenuto dopo che il tir ha impattato con violenza contro il guard rail. Il mezzo si è rovesciato ed ha sfondato il guard rail dalla parte opposta.

Forse un colpo di sonno o malore

Il tir apparteneva ad una ditta napoletana, e dopo l’incidente l’A1 è stata chiusa, con uscite obbligatorie. Ora è stata riaperta.

Non si hanno ancora certezze sulla causa di questo terrificante incidente che per fortuna non ha coinvolto altri mezzi. Per ora si ipotizza un malore o un colpo di sonno che potrebbe aver colpito il guidatore. Verso le 6.30 del mattino l’incendio, a causa della sua violenza, non si era ancora spento. L’autorità giudiziaria nel frattempo ha anche disposto la rimozione della salma e intanto si cerca di capire come possa essere avvenuto un incidente così terrificante sulla A1. Anche dopo le 8 si registravano tre chilometri di coda in diminuzione.