Chi è Serena Rutelli, concorrente del Grande Fratello 16: età, biografia e curiosità

Tutto su Serena Rutelli, concorrente del “Grande Fratello 16”.

Serena Rutelli, figlia dell’ex sindaco di Roma, Francesco e Barbara Palombelli, conduttrice di “Forum”, sarà tra i concorrenti del “Grande Fratello 16”, che aprirà ufficialmente i battenti lunedì prossimo. Ecco qualche nota biografica sulla ragazza.

Serena fa l’estetista ed è estranea al mondo della tv, ma ha sempre sognato di entrare nella casa del “Grande Fratello”, sin da quando, nel 2000, andò in onda, su Canale 5, la prima edizione del reality show.

Serena Rutelli ha alle spalle una storia difficile, segnata dall’abbandono del padre e dall’infanzia in un istituto. La giovane, infatti, aveva solamente 7 anni quando è stata adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

Età, biografia e curiosità su Serena Rutelli

Serena ha altri tre fratelli: Monica, che è stata adottata insieme a lei da Rutelli e dalla Palombelli, Francisco, che ha 31 anni, e Giorgio, il primogenito della coppia. La giovane è molto legata ai genitori, che in un primo momento si sono opposti alla sua partecipazione al reality. Nel suo video di presentazione, la ragazza ha raccontato:

“Sono stata adottata quando avevo 7 anni. La mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa-famiglia. Siamo rimaste là dentro 3 anni. Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci. Da lì la mia vita è cambiata. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore. Ho due genitori secchioni, quindi uno potrebbe immaginare che la figlia sia come loro, una secchiona. Invece no, sono proprio l’opposto, e quindi faccio l’estetista. Mio padre è un coccolone, ride e scherza. Mia madre, invece, è più seria e bacchettona. Voglio entrare nella Casa del GF da quando avevo 19 anni. Quest’anno si sono rassegnati, entro, quindi si dessero pace”.

Maria Rita Gagliardi