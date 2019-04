Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa, in prima e seconda serata, di sabato 6 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di sabato 6 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di questa sera, 6 aprile 2019,

Iniziamo da Rai 1 che propone la seconda puntata della tredicesima edizione di “Ballando con le stelle”, condotta da Milly Carlucci. Quale sarà la coppia eliminata di questa sera? A seguire, “TOP-Tutto fa tendenza”.

Su Rai 2 un nuovo episodio di “Rookie”: gli agenti del distretto danno la caccia a una banda di rapinatori, con l’incarico di dare supporto alle squadre speciali durante l’operazione organizzata per catturarli. Nel frattempo, Lucy è preoccupata per il comportamento e i problemi personali del suo istruttore, appena rientrato in servizio, mentre West confessa di non avere un piano B in caso di fallimento della carriera in polizia. A seguire, un nuovo episodio di “Bull”: Bull si occupa della difesa di una madre, accusata dell’omicidio dell’assassino di sua figlia. Inoltre, deve assolvere all’incarico da giurato in un’altra causa. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda il programma di divulgazione ed approfondimento culturale “Sapiens-Un solo pianeta”, seguito dal “Tg3 Regione”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone un film cult: “Altrimenti ci arrabbiamo”: Ben e Kid vincono exequo una stupenda dune buggy rossa. Non potendola dividere, se la giocano a “birra e salciccia”, ma vengono interrotti da degli scagnozzi che per di più gli distruggono la buggy. A seguire, un altro film: “Fracchia la belva umana”.

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata di “Amici 16”. Chi sarà l’eliminato di questa sera? Ospiti della puntata: Al Bano, Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Subito dopo, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film, per i più piccoli e le famiglie, “Rio 2”: Blu, Gioiel e i loro tre figli vivono perfettamente addomesticati nello splendore della magica città di Rio de Janeiro. Quando decide di insegnare ai figli come sopravvivere da uccelli allo stato selvaggio, Gioiel insiste affinchè la famiglia si rechi in Amazzonia, dove il richiamo della natura e nuovi vicini daranno non poche preoccupazioni a Blu. In seconda serata, un nuovo episodio di “Dragon Ball Super”.

Su La 7 un nuovo episodio della serie “Agata Christie”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Iris il film “La promessa dell’assassino”: la mafia russa prospera in quel di Londra, con un ristorante (il “Trans-Siberian”) a far da copertura. Proprietario del locale e capo della famiglia è lo spietato Semyon, coadiuvato dal figlio Kirill. Nicolaj e’ l’autista tatuato dell’organizzazione, che un giorno si ritrova coinvolto in una storia che riguarda una ragazza russa morta di parto e il suo diario, casualmente finito nelle mani dell’infermiera Anna.

Rai 1

20:35 – Ballando con le Stelle

23:25 – TG1 60 Secondi

23:29 – Ballando con le Stelle

00:30 – TOP tutto quanto fa tendenza

Rai 2

21:05 – The Rookie – Il piano B – Lo scambio

22:40 – Bull Il dovere di giurato

23:25 – TG2 Dossier

Rai 3

21:40 – Sapiens Un solo pianeta

23:50 TG Regione

Rete 4

21:27 …Altrimenti ci arrabbiamo! (film)

23:47 Fracchia la belva umana (film)

Canale 5

21:20 Amici di Maria

0:40 TG5 – Notte

Italia 1

21:20 Rio 2 – Missione Amazzonia (film)

23:20 Dragon Ball Super

23:45 Dragon Ball Super

La 7

21:15 Little Murders by Agatha Christie (serie tv)

00:30 Tg La7

Tv8

21:25 Il frutto dell’amore (film)

23:05 Un marito da addestrare (film)

Iris

21:00 La promessa dell’assassino (film)

23:12 The Guardian (film)

Cielo

21:20 Interno berlinese (film)

23:40 C’era una volta il porno

Maria Rita Gagliardi