Drammatico scontro auto-furgone sulla Tuscolana, una ragazza di 24 anni ha perso la vita

Nello schianto che stanotte ha coinvolto due vetture, sulla Via Tuscolana, ha perso la vita una ragazza di 24 anni. Illeso l’uomo di 50 anni alla guida dell’altra auto

Un’altra notte di sangue sulle strade italiane. Questa volta è toccato a una ragazza di 24 anni che ha perso la vita dopo lo scontro della sua auto contro un furgone. Il drammatico incidente si è verificato stanotte, intorno alle ore 05:00, sulla Via Tuscolana, nel territorio del Comune di Grottaferrata (Roma). L’uomo che era alla guida del furgone, un cinquantenne, non ha riportato ferite. Per la giovane i soccorsi si sono rivelati vani: la ragazza sarebbe morta sul colpo.

Drammatico scontro auto-furgone sulla Tuscolana, si è trattato di uno scontro frontale

Una ragazza di 24 anni che stanotte stava viaggiando, con la sua auto, in direzione Rocca Priora è rimasta vittima di uno scontro frontale su Via Tuscolana, nella porzione di territorio che ricade nel Comune di Grottaferrata. L’incidente ha coinvolto un furgone all’incrocio di Via Tuscolana con Via Tuscolo. La giovane è morta sul colpo: stava rincasando dopo una serata trascorsa fuori. Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi, purtroppo inutili, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Grottaferrata. Il cinquantenne che si trovava alla guida del furgone è rimasto illeso. Adesso, l’uomo verrà sottoposto alle analisi e agli esami tossicologici che sono previsti dalla legge in questi casi.

Drammatico scontro auto-furgone sulla Tuscolana, la ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, l’auto guidata dalla ragazza- una Daewoo Matiz– sarebbe uscita fuori strada e avrebbe invaso la corsia di percorrenza opposta. In quel momento, stava proprio sopraggiungendo il furgone. L’impatto frontale sarebbe stato, dunque, inevitabile. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire al meglio la completa dinamica del sinistro. Ancora sconosciuti i motivi che avrebbero portato la giovane a perdere il controllo della sua auto.

(Immagine di repertorio)

(Fonte: RomaToday.it)

Maria Mento