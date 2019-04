L’elisir dell’eterna giovinezza esiste già? I progetti ‘segreti’ della Silicon Valley

I grandi imprenditori della Silicon Valley avrebbero investito molto denaro nei progetti di ricerca dei metodi per fermare l’invecchiamento

L‘eterna giovinezza è uno degli argomenti più discussi e dibattuti nel mondo scientifico. Se da un lato c’è chi ritiene che non sia possibile vivere più a lungo di quanto accada oggi, in tanti pensano invece che ci sia ancora tanto da scoprire e che in futuro rallentare l’invecchiamento e vivere molti anni di più possa rappresentare una sfida concretizzabile.

La Silicon Valley alla ricerca dell’eterna giovinezza

Tra questi vi sarebbero anche i maggiori imprenditori della Silicon Valley i quali, stando a quanto rivelato da Dailystar Uk, sarebbero alla ricerca del metodo per invertire gli effetti dell’invecchiamento. I ricchi leader del mondo della tecnologia avrebbero infatti investito ingenti quantità di denaro nello sviluppo di tecniche all’avanguardia che promettono di arrestare il processo di invecchiamento: tra questi vi è un metodo tra i più controversi noto come parabiosi eterocronica, soprannominato il processo del ‘sangue giovane’. Nei fatti una persona anziana deve ricevere una serie di trasfusioni di sangue da un donatore più giovane e, come già testato sui topi, l’effetto è quello di un ringiovanimento del cervello e dei muscoli del ricevente. Tuttavia ad oggi questo metodo è riservato solo a persone molto ricche dal momento che ogni trattamento ha un costo di 12mila dollari.

Il NAD + per arrestare l’invecchiamento

Un altro prodotto, un farmaco, che allungherebbe la vita è noto come NAD +, formato da un composto chiamato nicotinammide adenina dinucleotide, una molecola presente nelle cellule, ed è stato descritto come l’elisir magico per allungare la vita. il NAD + regolerebbe infatti l’invecchiamento cellulare nell’uomo e negli animali, riducendolo nel corso degli anni e rappresenta ad oggi quanto di più vicino all’elisir della giovinezza che sia stato sviluppato ad oggi.