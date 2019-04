La famosa attrice spiazza tutti con una confessione a sorpresa: “Sono single da 10 anni”

“Uomini fatevi avanti, sono scandalosamente disponibile”: a rivelarlo è un’attrice considerata una delle donne più belle del mondo

Single da un decennio ma disposta a mettersi in gioco. Non è sempre facile il mondo delle star di Hollywood e, a dispetto di quello che potrebbero pensare i fan, dal punto di vista sentimentale attori e personaggi del mondo dello spettacolo si ritrovano spesso in situazioni non dissimili da quelle delle persone comuni. E’ il caso di Charlize Theron, considerata tra le donne più belle del mondo ma evidentemente poco corteggiata oppure “difficile” in amore. E’ stata lei stessa a rivelare, nel corso di un’intervista a Entertainment Tonight, di avere grandi difficoltà ad avviare una nuova relazione.

Charlize Theron, single da molti anni

“Sono single da dieci anni”, ha confessato, una situazione dovuta al fatto che nessun uomo si sarebbe fatto avanti con lei, dal momento che l’attrice ha aggiunto: “Non è una cosa tanto improbabile. Qualcuno dovrebbe tirare fuori gli attributi e farsi avanti. Sono scandalosamente disponibile!“. Andando però a scavare nella sua vita privata, emerge che l’ultima storia d’amore risale al 2015 quando Charlize ha lasciato l’attore Sean Penn.

Diversi flirt attribuiti all’attrice

Da allora, almeno secondo i tabloid e i magazine scandalistici, avrebbe avuto diversi flirt, il più conosciuto dei quali con Brad Pitt anche se la Theron non ha mai confermato (ma nemmeno smentito). Prima di legarsi a Penn invece, Charlize ha avuto una storia con Stuart Townsend durata ben otto anni. Se nella vita privata la situazione pare non essere propriamente idilliaca, dal punto di vista lavorativo invece la carriera va a gonfie vele: l’attrice ha infatti presentato Long Shot, il suo nuovo film nel quale recita la parte di una donna, corteggiata da un giornalista disoccupato, che aspira a diventare Presidente degli Stati Uniti.