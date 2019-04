Fariba Tehrani svela: “Ho detto no al GF per amore di Giulia” – VIDEO

Fariba Tehrani non parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi. Le due dopo la partecipazione di Giulia al Grande Fratello Vip hanno avuto delle divergenze, ad oggi però sono tornate ad essere più unite che mai.

È proprio per Giulia che la Therani ha deciso di non partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello, in onda a partire da lunedì 8 aprile su Canale 5.

In passato la madre della Salemi ha partecipato a Pechino Express, doveva far parte anche del cast dell’Isola dei famosi ma alla fine così non è stato. Barbara D’Urso la voleva nel cast del GF ma lei ha rifiutato. Intervistata dal settimanale Spy Fariba Tehrani ha svelato: “Ho detto no al ‘Grande Fratello’ di Barbara D’Urso per amore di Giulia. E’ giusto così“.