Grande Fratello 16, nel cast del reality anche Michael Terlizzi – VIDEO

Michael Terlizzi parteciperà al Grande Fratello 16

Si è tenuta ieri 5 aprile la conferenza stampa della nuova edizione del Grande Fratello, tra i concorrenti che faranno parte del cast del reality è stata confermata anche la partecipazione di Michael Terlizzi.

Il ragazzo è diventato noto nel mondo dello spettacolo durante la scorsa edizione dell’Isola dei famosi, alla quale ha partecipato il personal trainer Franco Terlizzi, padre di Michael.

Più volte Michael è stato ospite di Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque, con il passare del tempo però non si è sentito più parlare di lui.

La prima puntata del Grande Fratello 16 andrà in onda lunedì 8 aprile su Canale 5, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire il cast completo del reality.