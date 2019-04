Isola dei Famosi news: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: “Siamo felici ed innamorati, la nostra storia va a gonfie vele”

Reduci dall’esperienza a “L’Isola dei Famosi 9”, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge saranno ospiti della puntata odierna di “Verissimo” e, alla padrona di casa Silvia Toffanin, parleranno della loro avventura da naufraghi in Honduras e, soprattutto, della loro storia d’amore.

A dispetto di quanto possano pensare i soliti haters, che sin dal loro sbarco in Honduras non hanno mai creduto alla veridicità del loro sentimento, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono più uniti ed innamorati che mai. I due, a “Verissimo” (la puntata andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 15:00) hanno parlato della loro esperienza a “L’Isola dei Famosi 9” e della loro relazione che sta proseguendo nel migliore dei modi. A tal proposito, Jeremias ha dichiarato:

“Soleil è una ragazza dolcissima, l’ho incontrata in un momento in cui avevo bisogno di ritrovarmi. La ringrazio moltissimo”.

Soleil ha confermato di avere conosciuto Jeremias prima dello sbarco in Honduras:

“Appena mi sono lasciata, dopo l’estate Jeremias ha iniziato subito a cercarmi in modo molto diretto, ma in quel momento non volevo avere a che fare col genere maschile. All’inizio non gli rispondevo fino a che mi ha scritto dei messaggi talmente simpatici che è venuto naturale rispondergli. Poi, quando siamo partiti c’era già una forte complicità”.

Soleil Sorge: “Non mi aspettavo così tanto rancore da parte di Marina La Rosa”

Soleil ha confermato l’antipatia per Marina La Rosa:

“Non mi aspettavo che il suo rancore andasse avanti anche dopo l’Isola. Quando ero là sono sempre stata un po’ spiazzata, anche perché credo nella solidarietà tra donne. A una certa età le persone dovrebbero essere un esempio per i giovani. Nonostante tutti i litigi io non ho mai esagerato nei suoi confronti. Ho sempre visto Marina come una madre di famiglia e una donna più grande di me. Mi è dispiaciuto non vedere in lei della maturità”,

Infine, Jeremias ha confermato il ritorno di fiamma tra la sorella Belen e Stefano De Martino (ve ne abbiamo parlato qui).

Maria Rita Gagliardi