Isola dei Famosi news, Marina La Rosa: “Sono la vincitrice morale, ora sparisco dalla tv”

Marina La Rosa sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, dedicata a “L’Isola dei Famosi 9” e si racconterà in una lunga intervista a Silvia Toffanin.

Reduce dal secondo posto all‘”Isola dei Famosi 9″, Marina La Rosa racconta la sua esperienza in Honduras, in una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nel programma “Verissimo”. La ex gieffina, nota per essere una che non le manda a dire, come dimostrato anche sull’isola, ribadisce la sua totale antipatia per Soleil Sorge e Riccardo Fogli:

“Ci sono persone che non ho piacere a incontrare. Soleil e Riccardo Fogli rappresentavano per me un’energia negativa. Con Soleil on c’è niente di personale, ma non mi piace come persona. Non è una questione d’invidia, perché è bella e forte. Non può esserci invidia con una che ha vent’anni, io alla mia età, ho partecipato con un atteggiamento diverso, più maturo”.

E su Riccardo Fogli:

“Avrà il suo pubblico, i suoi fan, ma a me Riccardo non piace. Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato. A 71 anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato. Sia lui che Soleil hanno usato parole sgradevoli”.

Marina La Rosa: “Con Luca Vismara c’è sintonia”

Di tutt’altra natura il rapporto con Luca Vismara, con il quale è nata un’amicizia che sta andando avanti anche in Italia:

“Anche se c’è una grande differenza anagrafica, con lui c’era molta sintonia. Ancora adesso, non riuscendo ancora a dormire di notte a causa dell’adrenalina, ci scriviamo messaggi durante la notte, come quando ci trovavamo sull’isola a parlare intorno a fuoco”.

Marina si sente la vincitrice morale del programma:

“Anche io penso di essere la vincitrice morale. Ma adesso sparisco dalla tv. Torno a casa da mio marito, che mi ama anche con i miei difetti, e dai miei figli”.

Maria Rita Gagliardi