Juventus, ESCLUSIVO Zoff: “Col Milan è sempre una grande partita. Kean resti sempre concentrato, pensi al presente”

Il grande Dino Zoff in vista di Juventus-Milan

Mancano poche ore al big match di questa giornata di Serie A, Juventus-Milan. I rossoneri devono assolutamente vincere per restare in corsa per il quarto posto, visto che non partecipano alla Champions League ormai dal lontano 2014. Queste innanzitutto sono le probabili formazioni dell’incontro:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Emre Can, Bentancur, Spinazzola; Bernardeschi; Dybala, Mandzukic. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

A questo proposito abbiamo intervistato una vecchia leggenda bianconera come Dino Zoff, che in ESCLUSIVA si è così espresso:

“E’ vero che per la Juventus questa partita non ha una grande importanza, ma è pur sempre uno scontro tra due big del nostro campionato. Se da una parte poi c’è la tranquillità bianconera dall’altra troviamo un Milan che dopo diverse battute d’arresto deve tornare a vincere per consolidare la propria posizione di classifica. La Juventus ha tutto per poter portare a casa i 3 punti anche con qualche esperimento tattico, ma sono certo che vedremo una bella partita sia per lo spettacolo che per il profilo agonistico. Moise Kean? E’ un grande giocatore ma non sappiamo ancora dove possa arrivare. Lui una testa calda? Non lo conosco e non mi esprimo a riguardo, guardo il presente e se resta concentrato potrà togliersi grandi soddisfazioni con la maglia che indossa”.

Simone Ciloni