Mangia per la prima volta una pizza a 94 anni. La fine di un “boicottaggio” dettato dall’amore

La pizza è senza dubbio uno dei cibi più amati al mondo.

Tuttavia, può capitare che qualcuno decida di non mangiarla per una motivazione ben precisa. E’ quanto ha fatto per tutta la sua vita una signora inglese di 94 anni, che ha sempre rifiutato il celebre piatto italiano per rispetto di suo marito.

Come raccontato da “Repubblica”, Audrey Prudence non ha mai voluto cedere al fascino della pizza perchè suo marito, arruolato nell’esercito britannico durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato prigioniero di guerra in Italia. Nel nostro Paese, il compagno dell’attuale 94enne subì trattamenti molto duri, tanto da scatenare il rifiuto di Audrey per la pizza.

A 94 anni mangia la sua prima pizza

Oltre settant’anni dopo, la donna è stata colpita da un infarto. Probabilmente è stato anche questo episodio a convincerla che forse era arrivato il momento di assaggiare il tipico piatto italiano.

All’età di 94 anni, Audrey ha deciso di dare il suo primo morso ad una pizza, ponendo così fine ad un boicottaggio durato oltre sette decenni.

Chiaramente non si trattava di una vera pizza italiana: alla signora è stata infatti recapitata una pizza con l’ananas, molto distante dalla tradizione “tricolore”. L’auspicio è che Audrey possa assaggiare molto presto una pizza decisamente più “italiana”, magari una bella Margherita.