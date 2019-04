Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Aprile 2019: il Capricorno è in rinascita, i Pesci devono tagliare i rapporti di convenienza

Sabato 6 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sabato e domenica giornate in cui bisogna mettere mano più volte al portafogli e questa situazione astrologica impetuosa, che diventerà ancora più interessante, veloce, dal 17 e ancora meglio dal 20 di questo mese, coinvolge anche e soprattutto gli Ariete che hanno progetti, che vogliono portare avanti dei lavori. Questo Sole nel segno aiuta, non manca quindi la voglia di fare. come al solito devo chiedere di puntare sulle persone giuste e di non fissarsi su obiettivi sbagliati. Proposte, incontri, novità;

Toro. Il Toro ha in questo weekend un po’ più di cose da fare. Poi la Luna si trova nel segno: questo ti rende certamente più responsabile. Tu sei sempre responsabile, per te stesso e per gli altri. È proprio un tuo modo di vivere. Ti interessa l’aspetto pratico della vita, i Toro vogliono avere qualche soldino da parte (come tutti), però ricordiamo che questo è un segno abbastanza materialista, di terra, quindi anche nei rapporti d’amore c’è sempre una certa costruttività e poi il Toro in questo periodo sta iniziando a pensare di cambiare vita, oppure una situazione legata al destino negli ultimi mesi ha portato a un cambiamento persino stravolgenti nella propria esistenza. I rapporti con Pesci e Cancro tornano protagonisti;

Gemelli. Bisogna rinforzare l’amore. Come ho spiegato, ci sono diversi livelli di complicazioni sentimentali. Le coppie che si vogliono bene discutono, magari, per delle banalità, quelli che non vogliono un amore in questo momento non lo cercano neanche. È certo però che i Gemelli hanno tante cose da fare e soprattutto in questo momento vorrebbero dare spazio a tante situazioni interessanti. Il successo non manca per quelli che in questo periodo si espongono, però diciamo che i soldi non sono sufficienti, che magari quello che stai facendo adesso potrebbe essere un trampolino di lancio per ciò che farai. Forse ti aspettavi qualcosa di più, di essere un pochino più osservato, e molti Gemelli lavorano dietro le quinte o magari in una situazione un po’ meno importante di quella che meriterebbero proprio perché stanno studiando strategie migliori per andare avanti;

Cancro. Rispetto alle ultime due giornate questo weekend funziona meglio. Abbiamo anche un oroscopo di recupero per i sentimenti dove il Cancro è specialista in caos perché non sempre (soprattutto gli uomini del segno) mantengono i rapporti e ci sono parecchie divergenze dentro e fuori di te. Le amicizie che contano non sono tante, perché tu sei piuttosto selettivo. Ora bisogna chiudersi un po’ meno in se stessi, soprattutto se il passato ha deluso in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone sabato e domenica vive delle giornate strane e c’è sempre da discutere. È vero che tu accetti le battaglie, è vero che tu non è che ti metti sempre lì a guardare i prati e il cielo limpido. No, tu vuoi un pochino più di azione nella tua vita. Questa visione bucolica dell’esistenza ti appartiene a metà. È il caso di provare a vivere tutto però con un pochino più di serenità. Lo consiglio oggi e domani anche in amore;

Vergine. La Vergine deve liberare il proprio cuore da mille tensioni. La settimana è partita con qualche caos anche di tipo legale, poi se ci sono delle persone che ti devono dare delle risposte proprio nell’ambito del lavoro fanno finta di nulla o non riesci a contattarle. Io credo che qualche Vergine sia arrabbiato perché pensa ci sia una persona che manca di rispetto. Se questa persona, poi, è l’amore, cioè è rappresentata da una persona ovviamente che per te è identificativa di un sentimento, attenzione doppia;

Bilancia. La Bilancia, in questo momento, sta cercando di portare avanti tante cose e le responsabilità, come ho spiegato più volte, pesano parecchio. Ecco perché ci sono sempre delle piccole divergenze. Questo non basta a rimanere tranquilli. L’ambizione non appaga i sensi. Non è un lavoro che può regalare serenità. Ci vorrebbe un bel rapporto di coppia, ci vorrebbe anche una storia un pochino più interessante. A livello di amicizia hai bisogno di conforto;

Scorpione. Lo Scorpione vive due giornate in cui potrebbe tornare qualche accento un po’ pesante nelle relazioni di lunga data. Le polemiche vanno tenute sotto controllo e vorresti forse punire qualcuno che ti ha fatto del male. Ecco, questa è una condizione che il segno dello Scorpione dovrebbe sempre evitare perdite di tempo inutili. Venere parla di revisioni di strategie, anche vincenti, in amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il segno del Sagittario sta tentando di scendere da questo ottovolante su cui è salito qualche tempo fa perché ci sono state delle chiamate, poi però situazioni che non sono andate bene, poi di nuovo, adesso, dei nuovi incarichi. È l’effetto di Giove che comunque corregge e regge le tue ambizioni, le tue proposte, ma che ogni tanto crea anche degli scherzetti. Ecco, attenzione in amore perché in questo momento le cose non sono del tutto chiare, e qui mi riferisco anche alle coppie che stanno insieme da tempo;

Capricorno. Il Capricorno deve ricordare che è sempre molto forte e quindi non si deve abbattere se ora ci sono delle persone che cercano di remare contro perché Saturno in transito nel segno rappresenta proprio i tagli, le chiusure anche impetuose e impietose che potresti non decidere tu ma anche chi sta vicino a te. Ti trovi in una condizione di rinascita. Il passato è passato e bisogna guardare al futuro. Certo, l’esperienza conta ma bisogna gestirla al meglio;

Acquario. Per l’Acquario le polemiche fioccano e i ritardi anche. Attenzione, perché questo è un momento in cui potrai sentirti contro il mondo e in particolare contro quelle persone che– o a torto o a ragione- rappresentano per te l’autorità. Quindi, i figli potrebbero essere un po’ arrabbiati con i genitori e viceversa, oppure anche le persone che lavorano potrebbero pensare che un capo, un qualcuno che conta, non sia del tutto leale. Quando ci sono queste situazioni l’Acquario lotta ma fino a un certo punto: poi preferisce allontanarsi, stare per conto suo. La realtà è che questo Urano dissonante sta creando un po’ di disagio o comunque dei cambiamenti a cui bisogna adattarsi repentinamente. Per fortuna l’Acquario è un tipo che si adatta;

Pesci. Sabato e domenica giornate intriganti e a questo punto bisogna evitare di trascinare rapporti che sono vissuti solo per pietà, per paura di offendere qualcuno. A volte sei una persona molto dolce e anche troppo comprensiva. Se una persona ti interessa ok, ma se non ti interessa forse anche tu dovresti dire che ci sono delle cose che ormai non possono essere più rievocate, delle emozioni che non possono essere più vissute. Le coppie che non si sono separate hanno comunque iniziato l’anno con un distacco che adesso bisogna cercare di diminuire. Gradualmente si potrà fare anche questo.

Maria Mento