Sampdoria-Roma, ESCLUSIVO Zampa: “Importante la vittoria per sperare nel quarto posto. Totti? Sarebbe perfetto come futuro direttore tecnico”

Analisi del giornalista e telecronista Carlo Zampa

E’ l’anticipo serale della 31esima giornata di Serie A; alle 20.30 andrà in scena il match Sampdoria-Roma. Tutte e due le squadre cercano un piazzamento nell’Europa che conta, nonostante occupino il nono e l’ottavo posto in classifica. La banda capitolina, guidata ora dal tecnico Claudio Ranieri dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, sta vivendo una stagione negativa e vuole salvare questo finale di campionato con la qualificazione almeno in Europa League.

Per l’occasione abbiamo contattato il noto giornalista ed ex telecronista Carlo Zampa (da sempre vicino alle vicende legate al club giallorosso) per analizzare la situazione della ‘Magica’.

Ecco quanto detto da Zampa:

Carlo Zampa su Sampdoria-Roma

“Per la Roma è troppo importante la partita di stasera, in quanto in casa di vittoria della banda di Ranieri ci sarebbe una pretendente in meno per l’Europa. Il quarto posto? Non è utopia, è molto difficile ma serve che la squadra ci creda visto l’andamento discontinuo delle altre pretendenti. Ranieri ovviamente non sarà confermato per la prossima stagione, vedremo chi prenderà il suo posto. Per Totti auspico un ruolo concreto e non di semplice bandiera del club, può togliersi grandi soddisfazioni lavorando con gente competente come Massara. Lo vedo molto bene come futuro direttore tecnico della Roma, può imparare molto in questo percorso e diventare assoluto protagonista anche come dirigente nei prossimi anni”.

Simone Ciloni