Cade da una scala e rimane infilzato dagli spuntoni di una ringhiera: è tragedia a Monreale

Un forestale di 59 anni che si stava occupando della cura di alcuni alberi è caduto da una scala ed è morto sul colpo. È stato infilzato dagli spuntoni di una cancellata sottostante

Giuseppe Daidone, 59 anni, è il dipendente della Forestale che questa mattina ha perso la vita in Via Pezzingoli, a Monreale (Palermo). L’uomo si stava occupando di curare un giardino privato ed era salito in cima a una scala per lavorare sulle zone di verde più alte quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Sfortunatamente, la vittima ha impattato contro gli spuntoni della ringhiera che recinta il giardino, perdendo la vita sul colpo.

Cade da una scala e rimane infilzato da una ringhiera, la vittima era un membro del corpo Forestale

Giuseppe Daidone (59 anni) era un membro del Corpo Forestale dello Stato. Stamane l’uomo, originario di Altofonte, ha perso la vita a causa di un tragico incidente occorsogli mentre si stava occupando della cura del giardino di un privato, un noto professionista di Monreale (Palermo), sito in Via Pezzingoli. Daidone pare fosse salito in cima a una scala per potare un albero di pino. Purtroppo il 59enne sarebbe scivolato ed è così caduto dalla scala. Poteva trattarsi di una caduta dalle conseguenze lievi e invece il forestale è stato molto sfortunato: è rovinato sugli spuntoni della ringhiera che è posta sul muretto di recinzione del giardino dell’abitazione. Per lui nulla da fare: è morto sul colpo.

Cade da una scala e rimane infilzato da una ringhiera, sul luogo della tragedia il sindaco di Monreale

I soccorsi, giunti sul luogo del drammatico incidente, non sono serviti a nulla se non ad appurare l’avvenuto decesso di Giuseppe Daidone. Sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Questi ultimi hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, ma le indagini sono in corso per accertare al meglio tutti i dettagli della terribile vicenda. In Via Pezzingoli sono intervenuti, inoltre, anche il medico legale e il Sindaco di Monreale.

(Immagine di repertorio)

(Fonte: BlogSicilia.it e LiveSicilia.it)

Maria Mento