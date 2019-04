Chi è Ambra Lombardo, concorrente del Grande Fratello 16: età, biografia e curiosità

Tutto su Ambra Lombardo, concorrente del “Grande Fratello 16”.

Ambra Lombardo sarà tra i concorrenti del “Grande Fratello 16”, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 8 aprile. Ecco qualche nota biografica sulla bellissima insegnante siciliana.

Ambra Lombardo è nata a Modica, in provincia di Ragusa, il 10 Gennaio 1986. Ha 33 anni, è laureata in in Scienze dei beni culturali, con laurea magistrale in Archeologia. Vive a Milano. Insegnante di lettere e storia al “liceo delle scienze umane”, ha ereditato dalla famiglia l’amore per il sapere. Avrebbe voluto fare l’archeologa e il suo mito è Alberto Angela. È una “prof atipica” per la sua bellezza e la sua passione per il mondo dello spettacolo. Si definisce positiva, sorridente, romantica, passionale, ma anche rompiscatole.

Età, biografia e curiosità su Ambra Lombardo

Ambra è single, ha avuto amori lunghi e importanti. Le sue passioni sono il mare, i musei, le buone letture e le moto: spera, un giorno, di comprare una Harley-Davidson.

Maria Rita Gagliardi