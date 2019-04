Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 7 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di domenica 7 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di domenica 7 aprile 2019. Partiamo da Rai 1 che, come ogni domenica, propone, in prima serata, una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In seconda serata, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 serata all’insegna delle serie tv, con due nuovi episodi di “N.C.I.S” e “F.B.I”, seguiti dalla “Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Amore criminale”, programma condotto da Veronica Pivetti che racconta storie di donne, vittime di violenze e femminicidi. A seguire, il “Tg3-Regione”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone il film “From Paris with love”: Reese e Wax sono due agenti della CIA col compito di fermare un piano terroristico che mira ad assassinare un politico americano in visita a Parigi. I due agenti sono molto diversi tra loro, infatti Reese osserva le regole e agisce usando la strategia mentre Wax preferisce l’azione e lo scontro totale. Subito dopo, un altro film: “Nemico pubblico”.

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata della fiction, con protagonista Sabrina Ferilli, “L’amore strappato”: mentre Rosa continua a battersi per far scagionare Rocco e riprendersi Arianna, la bambina conosce una famiglia che vorrebbe adottarla. Rosa riceve l’ennesimo dolore, quando il tribunale le rifiuta il ricongiungimento con la figlia e Rocco sembra perdere ogni speranza. Intanto, dall’aula del tribunale, emergono dei risvolti inaspettati. Cambieranno l’esito della sentenza tanto attesa dai Macaluso? Quando i Macaluso scoprono che la piccola Arianna e’ già stata adottata legalmente da un’altra famiglia Rocco cerca di attirare l’attenzione dei media, mentre Rosa incontra un uomo che sostiene di aver visto Arianna e di poterle rivelare dove vive la figlia. A seguire, l’approfondimento calcistico di “Tiki taka”.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con i servizi e le inchieste de “Le Iene Show”, seguiti da un nuovo episodio di “The Girlfriend Experience”.

Su La7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’arena”, programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Massimo Giletti. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo una nuova puntata di “Alessandro Borghese-Quattro ristoranti”.

Maria Rita Gagliardi