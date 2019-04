‘Devil May Cry 5’, recensione del nuovo gioco per Ps4

Abbiamo analizzato il nuovo action game di Capcom

Cari amici e lettori,

lo scorso 8 marzo è uscito il quinto capitolo di una delle saghe video ludiche più famose di tutti i tempi: si tratta di ‘Devil May Cry 5’, disponibile nelle piattaforme Ps4, Xbox One e per pc.

Il prodotto è pubblicato e sviluppato dal colosso Capcom (distribuito da Halifax), vede il ritorno dei demoni dopo il quarto episodio della serie di diversi anni fa; abbiamo avuto modo di recensirlo qui di seguito…

Recensione di ‘Devil May Cry 5’ per Playstation 4

Innanzitutto partiamo dai protagonisti: questa volta abbiamo i discendenti del grande Sparda, Dante, Nero e il tenebroso V. Dante deve combattere una guerra all’ultimo sangue con un potentissimo demone chiamato Urizen, a cui si sviluppano diverse trame che ricollegano appunto Nero e V. In 20 capitoli le storie dei tre guerrieri si incroceranno per sfociare in una narrazione classica che comprende i destini dei diversi personaggi. E’ V il protagonista più intrigante, capace di evocare nientemeno che un corvo (Griffon), una pantera (Shadow) e Nightmare, un golem gigantesco che raggiunte le tre unità di ‘Devil Trigger’ attacca in maniera slegata dal volere del proprio padrone fino a quando la barra non si esaurisce.

Per quanto riguarda il gameplay la struttura ricorda molto l’ultimo episodio ma sono state introdotte numerose mosse aggiuntive che rendono più affascinante e realistica la giocabilità. Nella modalità ‘vuoto’ abbiamo la possibilità di prendere dimestichezza con i comandi e giostrare al meglio varie combinazioni offensive, allenandoci per il gioco vero e proprio. Due sono i livelli di difficoltà: ‘umano’ per i meno esperti e ‘cacciatore di demoni’ per i più coraggiosi che vogliono godere appieno dell’esperienza videoludica. Ogni personaggio ha infatti il suo stile di combattimento e questo arricchisce non poco ‘Devil May Cry 5’. Il lavoro grafico è straordinario e questo si ripercuote sia sull’ambientazione che sulle combo spettacolari e gli effetti che ne derivano. Un volume capolavoro per una saga che ha conquistato ancora una volta i numerosi fan a livello internazionale. Il nostro voto? 9/10.

Simone Ciloni