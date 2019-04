Fiorentina, ESCLUSIVO Amerini: “Brutta prestazione col Frosinone. Altre squadre meglio attrezzate per l’Europa League”

Intervista all’ex giocatore e procuratore sportivo Daniele Amerini

La Fiorentina oggi ha perso nell’anticipo delle 12.30 di oggi contro il Frosinone per 1-0, con la rete dei ciociari che porta la firma di Ciofani (al minuto 84). Continua così il momento no dei viola, che nelle ultime 5 partite sono riusciti a conquistare solamente 3 punti.

A questo proposito abbiamo intervistato l’ex calciatore del club toscano (ora procuratore sportivo) Daniele Amerini, che in ESCLUSIVA ha così commentato la situazione dei gigliati:

Daniele Amerini analizza il momento della Fiorentina

“Oggi la squadra ha incassato la sconfitta soprattutto a causa di una prestazione fortemente negativa, il Frosinone ha meritato i 3 punti sotto ogni aspetto. Ora è importante per la città e i tifosi cercare di onorare al meglio questo finale di stagione, per poi ripartire con entusiasmo e grande lavoro dalla prossima annata. Addio all’Europa League? Obiettivamente ci sono diverse squadre meglio attrezzate per un piazzamento all’Europa che conta, la Fiorentina è partita molto bene all’inizio per poi perdersi e abbandonare obiettivi importanti. Ora pensiamo alla partita col Bologna con grande voglia di fare bene”.

Simone Ciloni