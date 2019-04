Inter-Atalanta, ESCLUSIVO Mazzola: “Bergamaschi rivelazione del campionato. Non cederei mai Icardi”

Analisi di Sandro Mazzola su Inter-Atalanta

Tra meno di un’ora l’Inter ospita a San Siro la spumeggiante Atalanta, quinta forza del campionato che non vuole smettere di sognare e brama la Champions League.

Dopo la bella prova contro il Genoa (4-0), i nerazzurri vogliono restare saldi al terzo posto e sperare in un sorpasso al Napoli.

A questo proposito abbiamo contattato l’ex gloria della ‘Beneamata’ Sandro Mazzola, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così espresso sulla partita:

Sandro Mazzola in vista di Inter-Atalanta

“Sarà sicuramente un gran bel match, tra due squadre forti che daranno tutto per portare a casa i 3 punti. Anche se l’Inter ha più qualità, Spalletti non deve sottovalutare l’Atalanta che è a mio parere la rivelazione di questo campionato. E’ un gruppo completo, con un calcio propositivo e meriterebbe il quarto posto, dando così la possibilità di giocare la Champions League l’anno prossimo. Icardi? Sono da sempre un suo sostenitore ed è troppo importante per la squadra, lo cederei volentieri solo se arriva un centravanti al suo stesso livello. Non mi priverei mai di Maurito”.

Simone Ciloni