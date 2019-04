La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 08/04/2019 al 14/04/2019

Primo appuntamento del mese con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, sempre in onda su Rai2 e sempre all’interno del programma Mezzogiorno in famiglia. Questo è un Aprile che, dal punto di vista astrologico, porta novità per molti segni zodiacali a partire dal 17 del mese in poi. Molte opportunità, specialmente lavorative, anche a Maggio e Giugno. Scopriamo più nel dettaglio cosa consigliano gli astri.

Dalla dodicesima alla decima posizione: i Bilancia lacerati dai dubbi

Bilancia. C’è una Bilancia un po’ sottotono in questa seconda parte del mese in corso e quindi c’è qualcosa da rivedere. Sono settimane in cui possono nascere dubbi a livello lavorativo e decisioni dovranno essere prese entro l’inizio del prossimo mese. Non accade ciò che desiderate, cioè quello di avere in tempi giusti quello che vi spetta e vi trovate sempre ad affrontare le cose in ritardo. Ogni volta c’è un piccolo dubbio o qualcuno si mette in mezzo. In amore attenzione alle storie fragili: qualche Bilancia ci ripenserà o metterà alle strette qualcuno;

Sagittario. Dalla prossima settimana si riparte, soprattutto dal 20 Aprile. Stare giù in classifica significa che non succede nulla, non per forza che si stia male, ma per voi già è un problema stare fermi, abituati come siete all’azione. Vi consiglio di concentrarvi su un obiettivo ben preciso. Ricordate che vi ho detto che voi non vi tirate mai indietro? Ma adesso dovete portare avanti solo quello che merita di essere portato avanti per non disperdere le energie. Un momento di migliore intesa con il partner ci sarà sabato e domenica, ma le ultime settimane sono state un po’ fredde in amore. Forse siete stati lontani o affaticati;

Gemelli. Non che siano delle giornate carine. Siete sempre pronti alla lotta, dovete tamponare delle situazioni. Avrete grandi vittorie, con un Giove interessante, nelle seconda parte dell’anno. Tutto, però, costa lotta. In questi giorni e nei primi giorni di Aprile ci sono state delle tensioni. Lasciate scorrere l’acqua sotto i ponti: dovete essere furbi. Attenzione. Mercoledì e giovedì potrebbe essere qualche combattimento. Amore in recupero dalla prossima settimana.

Dalla nona alla settima posizione: il Leone scalda i motori in attesa della fine di Aprile

Vergine. I primi giorni del mese e la fine di Marzo sono stati fastidiosi per i Vergine, anche a livello fisico. Questo è il segno della mente, della razionalità, che filtra tutto con il ragionamento. Proprio per questo troviamo dei Vergine molto motivati e dei Vergine molto malinconici. I Vergine non riescono ad accettare le condizioni che nella vita sono abbastanza regolari perché cercano di inquadrare tutto con razionalità, ma se ad esempio una storia finisce non si può razionalizzare un sentimento. Attenzione alle persone deboli. Arriveranno a Maggio delle novità lavorative;

Leone. Anche il Leone sta in standby, in attesa della migliore parte del mese. In questo periodo siete alla riscossa. Vi ho sempre detto di fare parlare un po’ gli altri. Voi adesso dovete parlate con i fatti. Molto interessante il fine settimane anche per l’amore. Chi vuole un figlio, chi vuole sposarsi, chi vuole fare un incontro d’amore sarà favorito ancora di più la prossima settimana;

Pesci. I Pesci devono rivedere qualche questione legale e contrattuale. Se posso darvi un consiglio vi dico di fare lo stretto indispensabile. Vi dico che bisogna saper vincere e perdere. State dando più valore ai sentimenti che non al lavoro. Ed è proprio questo quello che dovete fare in questo momento: dovete ritrovare le vostre radici, le persone che amate e che avete amato.

Dalla sesta alla quarta posizione: problemi di denaro per i progetti dell’Acquario

Acquario. Siete in recupero. Abbiate cautela dal punto di vista fisico perché Urano dice che state facendo molto e quindi alla fine rischiate di subire un crollo fisico. Volete fare qualcosa di nuovo ma manca qualche quattrino. Dovete riadattare i vostri obiettivi e adeguarli al denaro che avete in tasca. Non sottovalutate l’amore;

Capricorno. Se in questi giorni è capitato qualcosa di spiacevole ricordate che non è colpa vostra, ad esempio se qualcuno si è allontanato da voi in amore. La solitudine per voi non è un problema e nella vostra vita di solito ci sono pochissimi riferimenti, selezionate molto le persone via via che passano gli anni, ma è anche per questo che quando una persona di riferimento se ne va ci state male e vi ritrovate ancora più soli. Cercate giovedì e venerdì di risolvere un problema di lavoro. Amore e lavoro crescono, soprattutto arriveranno delle soddisfazioni sul lavoro;

Toro. Avete un bel Saturno. Può capitare, nel fine settimana, di discutere per amore o di avere una situazione sentimentale poco chiara. Anche sabato e domenica possono esserci delle perplessità ma ora siete molto puntati sul lavoro e credo che entro Maggio anche per voi ci siano condizioni per avere soddisfazioni nuove;

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: il Cancro torna in alto

Ariete. L’Ariete è sempre su. Dal 17 arriva Mercurio e dal 20 arriva Venere nel vostro segno. Elementi di forza in più per chi deve fare scelte e programmi dal punto di vista lavorativo. Vi ho detto spesso che questo anno porta occasioni da sfruttare part-time e fino a giugno ci saranno opportunità per farvi notare. Se fate bene le cose potreste anche avere una bella soddisfazione;

Scorpione. Tanta voglia di amare, di concedervi. Se avete vissuto una separazione è possibile che siate fermi al passato e questo è uno dei vostri grandi problemi, quello di restare ancorati al passato, a una storia finita, a un/un’ ex. Andate avanti: la vita vostra è più importante. Giovedì e venerdì saranno giornate di forza nel lavoro. Recupero anche in amore;

Cancro. Alla fine dell’anno già starete meglio. Saturno in opposizione vi crea dei ritardi e tutto costa molta fatica. Non riuscite a fare quello che vorreste in tempi brevi. I Cancro sono volubili e suscettibili in amore. L’uomo del segno ama molto coccole e protezione ma nel tempo poi pensa di essere soggiogato. Anche voi siete pronti a cambiamenti d’opinione. Dalla prossima settimana c’è un dentro o fuori definitivo se vivete una crisi sentimentale. Per voi la parola “amore” non si riferisce solo ai sentimenti di coppia ma è un sentimento che intendete in senso generico, che applicate anche alle amicizie, ed è per questo che difficilmente vi staccate dalle persone che frequentate. Anche per voi i ricordi dovrebbero essere banditi.

(Immagine di repertorio)

Maria Mento