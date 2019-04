Lady Diana avrebbe potuto salvarsi? Nuove incredibili rivelazioni sull’incidente stradale

Secondo un esperto che ha analizzato a fondo il caso di Lady Diana, la principessa avrebbe potuto salvarsi. Ecco perchè

Se avesse indossato la cintura di sicurezza e se l’infortunio fosse avvenuto in un punto del corpo leggermente diverso, la principessa Diana non sarebbe morta. E’ questa la nuova rivelazione sull’incidente stradale costato la vita a Lady D in merito al quale, a distanza di anni, vi sono ancora tanti dubbi da chiarire. E stando alle dichiarazioni del patologo forense che ha esaminato il caso, se Diana avesse indossato la cintura di sicurezza con molta probabilità le ferite riportate sarebbero risultate meno gravi.

Parla un esperto: ferite non gravi, ecco cosa ha provocato la sua morte

“Probabilmente – ha affermato il dottor Richard Shepherd – sarebbe apparsa in pubblico due giorni dopo con un occhio nero, forse un po’ senza fiato a causa delle costole fratturate e con un braccio rotto in un gesso”. In realtà ha infatti sottolineato l’esperto, Lady Diana ha riportato di fatto solo la rottura di alcune ossa e una piccola ferita al torace con, purtroppo, una lacerazione in una vena in uno dei polmoni. Una ferita difficile da vedere, poichè nel profondo torace, passata dunque inosservata finchè non divenne mortale. In un estratto del suo nuovo libro pubblicato sul Mail on Sunday, il dottore ha sottolineato: “Ai soccorritori inizialmente le condizioni della principessa sembravano stabili, anche perchè era in grado di comunicare. Ma in ambulanza ha gradualmente perso conoscenza. Quando è andata in arresto cardiaco è stato fatto ogni sforzo per tentare di rianimarla e in ospeale è stata subito operata”.

Un infortunio rarissimo

Il chirurgo è riuscito a individuare il problema cercando di riparare la vena ma purtroppo era ormai troppo tardi. “Ha dichiarato che il tipo di infortunio era così raro che nella sua intera carriera non ne aveva mai visto un altro”. L’incidente automobilistico è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 31 agosto del 1997 quando cercava di allontanarsi dai fotogravi a bordo di un’auto sulla quale si trovava insieme al fidanzato Dodi Fayed.