Nadia Toffa vende i suoi quadri, sul web scoppia la polemica – VIDEO

Nadia Toffa ha davvero chiesto 7000 euro per un quadro dipinto da lei?

Nelle ultime ore Nadia Toffa è finita al centro delle polemiche e delle critiche per aver messo in vendita i suoi quadri. Il motivo? Stando ai rumor il prezzo di un suo quadro sarebbe di 7000 euro.

Sono in molti ad averla accusata di approfittarsi della buona fede dei tantissimi fan che la seguono e la sostengono, soprattutto da quando ha svelato di avere il tumore.

Tantissime sono state le critiche e gli insulti postati contro la nota conduttrice de Le Iene. Se il prezzo fosse davvero quello che è stato riportato sui social, i fan si chiedono come mai la Toffa stia chiedendo una cifra così alta per un quadro fatto da lei.

Al momento la Iena non ha ancora rotto il silenzio per fare chiarezza in merito a ciò che sta succedendo sul web, non sappiamo quindi se si tratti di una notizia vera. In molti pensano che qualcuno possa aver hackerato il suo account. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.