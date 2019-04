Ponte tagliato a metà dal traghetto, automobili precipitano in acqua: ci sono dispersi / VIDEO

Traghetto taglia a metà un ponte, è tragedia

Tragedia in Brasile, nella regione amazzonica, dove un traghetto ha abbattuto una parte di un ponte causando la caduta in acqua di alcune auto. L’incidente è avvenuto lungo il fiume Moju dove si trova un ponte con pilastri di cemento che attraversa il corso d’acqua.

Un traghetto si è schiantato contro uno dei pilastri ed ha causato il crollo di una porzione di 200 metri di ponte all’interno del fiume, tagliando in due l’autostrada. Il ponte in questione è uno dei più trafficati della zona e la caduta del ponte ha causato la caduta di due auto finite in acqua.

Incerto numero dispersi

Tantissimi i video su Twitter e le foto scattate dai testimoni che immortalano l’immagine del ponte tagliato a metà. La nave che ha causato l’incidente non aveva l’autorizzazione di navigare, secondo le autorità portuali del luogo.

Questa non sarebbe neppure la prima volta che un ponte viene colpito da una nave, e ora si indaga sulle cause di questo terribile incidente che potrebbe anche aver provocato numerose vittime.

Non si sa quante persone fossero all’interno delle vetture al momento dell’incidente, ma ci sono diversi dispersi. A bordo del traghetto, invece, nessuna vittima. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di recuperare le persone che sono disperse in acqua.

Video