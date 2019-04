Amici 18 Serale: Loredana Bertè chiede un cambio regolamento: “Più potere al pubblico”

In seguito all’esclusione della cantante Ludovica Caniglia, Loredana Bertè, giudice unico del talent show, ha fatto una richiesta alla produzione di “Amici 18”.

Sabato sera è andata in onda la seconda puntata del serale di “Amici 18” che ha visto l’esclusione della cantante Ludovica Caniglia. In seguito all’eliminazione della ragazza, Loredana Bertè, unico giudico del talent show, ha fatto diramare un comunicato stampa, pubblicato sui suoi social e sulle pagine di “Amici di Maria De Filippi”, nel quale si scaglia contro i professori della scuola più famosa d’Italia, rei, a suo dire, di aver voluto preservare il cantante Jefeo, a discapito di Ludovica. Ecco cosa dice il comunicato:

“Stiamo per affrontare la terza puntata ed è chiaro che durante la seconda puntata i professori hanno messo in pratica un sistema che è contro la qualità del canto.‬‬ ‪Se il metro di giudizio fosse stato la qualità artistica del canto i professori avrebbero dovuto far uscire, ben prima di Ludovica, uno come Jefeo. Forse credono di accontentare i giovani, ma non capiscono niente perché nella Trap c’è la qualità e Jefeo non porta qualità.‬‬‬ ‪Non basta essere moderni e cantare con i sistemi attuali che ti consentono anche di essere stonato (Jefeo utilizza l’autotune, ndDM), perché invece per essere di qualità devi emozionare, devi raccontare, devi far venire la pelle d’oca.‬‬‬ Lo si può fare anche con il genere Trap, purché sia fatto bene. Non basta mettere una base, dire le parole a filastrocca e mettere effetti audio sulla voce.‬‬ Il pubblico non è scemo, sa riconoscere l’artista di qualità da quello che la qualità non ce l’ha. Jefeo la qualità non ce l’ha e i professori lo proteggono solo perché credono o sperano di accattivarsi il pubblico giovane”.

Loredana, del resto, si aspettava che i professori salvassero Ludovica:

“Io sì ho mandato in sfida finale Ludovica, ma l’ho fatto serena perché, a rigor di logica, avrebbe dovuto sfidarsi o con Alvis o con Jefeo e quindi per me Ludovica avrebbe dovuto essere facilmente ancora qui.‬‬‬ I professori hanno protetto Jefeo mandando al macero il talento e io non ci sto!‬‬‬”.

Quindi, Loredana propone di far giudicare al pubblico da casa la prima manche della sfida:

“Credo talmente tanto in quello che sto dicendo che chiedo alla produzione di lasciarmi scommettere con il pubblico a casa.‬‬‬ Chiedo ufficialmente alla produzione che la prima manche della prossima puntata sia giudicata esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto, terza prova inclusa.‬‬‬ Ma Jefeo non deve esibirsi affatto, così dimostrerò che lui non porta proprio niente alla sua squadra, anzi è una zavorra.‬‬‬ ‪Quindi, se vinceranno i Blu, vorrà dire che avevo ragione io e chiederò che nella manche successiva i professori non possano votare più.‬‬‬ Se invece vinceranno i Bianchi vorrà dire che io ho torto e quindi rivedrò le mie posizioni su Jefeo e, in accordo con il desiderio del pubblico, non lo metterò a rischio eliminazione. Va da sé che obbligatoriamente, seguendo quello che pensa il pubblico, mi troverò costretta a mettere a rischio Alberto che rappresenta l’esatto contrario di Jefeo, ovvero il bel canto per eccellenza, cosa che non avrei nessuna intenzione di fare”.

La replica di Rudy Zerbi

Immediata, la controreplica di Rudy Zerbi, professore di canto della scuola:

“Mi chiedo invece come mai, dopo l’eliminazione di Ludovica (eliminazione che peraltro non ritengo un’ingiustizia ) Loredana, solitamente coraggiosa, diretta ed irruente, non si sia espressa immediatamente in diretta. er quanto riguarda la proposta in generale, ovviamente non ho problemi ad accettare il televoto perché ho sempre avuto attenzione per il parere del pubblico, ma mi chiedo perché mettere a rischio proprio un talento acclamato come quello di Alberto. Io sono a favore di tutti i generi dalla trap al bel canto, Loredana invece sostiene che Jefeo fa una trap senza qualità mentre ad Alberto riconosce un talento nel bel canto. Opinioni diverse ma pur sempre opinioni e come tali entrambe rispettabili. Quando Loredana, che si è sempre schierata a protezione del talento, propone che, nel caso di vittoria dei Bianchi, Alberto sia eliminabile, mi sembra invece una proposta contraddittoria verso quella ricerca di qualità del canto e della protezione del talento da lei così fortemente espresse”.

Cosa deciderà di fare la produzione di “Amici 18”? Accetterà la proposta di Loredana Bertè? Lo scopriremo sabato sera!

