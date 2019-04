Candida Auris, il fungo che fa tremare il mondo. Resiste ai farmaci e può uccidere in tre mesi

Un fungo resistente ai farmaci che ha messo in allarme il mondo intero.

L’ente di controllo della sanità pubblica statunitense (Centers for Disease Control and Prevention) ha lanciato l’allarme sulla Candida Auris, un fungo che si sta rivelando estremamente resistente a qualsiasi terapia farmacologica e che si sta largamente diffondendo nel mondo.

I casi di persone che hanno contratto questo fungo negli Stati Uniti sono già 600: stando a quanto affermato dall’ente di controllo, la Candida Auris può portare alla morte nel giro di tre mesi.

Il caso più noto è quello che riguarda un uomo di New York, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Mount Sinai a maggio 2018 e morto 90 giorni dopo.

Epidemie di Candida Auris in tutto il mondo

Come racconta Tgcom24, la Candida Auris ha praticamente infestato l’intero ospedale, tanto che è stato necessario sostituire le piastrelle del pavimento e parte del soffitto.

Negli ultimi anni si sono palesate diverse epidemie di questo fungo “lievitiforme” in diversi Paesi del mondo, ed è per questo che la Candida Auris è stata inserita nella lista di germi da considerare come “minacce impellenti”. A preoccupare maggiormente è la resistenza di questo fungo a tantissimi trattamenti: basti pensare che il 90% delle infezioni dovute a Candida Auris resiste a farmaci come il fluconazolo. Inoltre, la disinfezione di un luogo dove è presente il fungo si sta rivelando particolarmente difficile.