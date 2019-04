Coppia lesbica si uccide lanciandosi dalla scogliera coi 6 figli adottivi: erano accusate di abusi su minori

Omicidio-suicidio, morta coppia e 6 figli

Quella che era sembrata solamente una tragedia enorme, ha preso i riflessi di un omicidio-suicido. Si sarebbero uccise portando con loro anche i sei bambini che avevano adottato le due donne che erano precipitate con il suv da una scogliera un anno fa, in California, a Mendocino.

L’auto delle due donne, con a bordo anche i sei bambini minorenni che avevano adottato, era stata trovata fra gli scogli. A bordo nessuno era sopravvissuto. Si era inizialmente pensato che si fosse trattato di un terribile incidente mentre erano alla guida, ma le analisi sui corpi, nel corso del tempo, hanno fatto emergere la verità.

Hanno drogato i bambini

Le due donne avevano deciso di uccidersi, e per fare ciò avevano assunto alcol e medicinali per stordirsi ed avrebbero drogato anche i figli. I ragazzi, tutti tra i 12 e i 19 anni, avevano in corpo forti dosi di Benadryl, un ansiolitico. Lo stesso farmaco è stato trovato nel corpo delle due donne. Probabilmente i bambini stavano dormendo al momento dello schianto.

La conferma del suicidio proviene anche dai messaggi trovati nei cellulari di Hennifer e Sarah, le due donne, compagne nella vita – erano lesbiche – e anche nella morte. “500 mg di Benadryl possono uccidere una donna di 120 libbre?” si chiedeva una delle due. “La morte per annegamento è relativamente indolore?”, “Ci vuole tanto per morire di ipotermia nell’acqua mentre si annega in una macchina?” erano le loro ricerche sui cellulari.

Sembra che alla base della folle decisione ci sia stata una visita dei servizi sociali, che seguiva la coppia di donne, anche perché le due erano state segnalate diverse volte per abusi su minori. I corpi di Jennifer Hart, Sarah Hart, Abigail Hart, Jeremiah Hart e Markis Hart sono stati trovati nell’auto. I corpi di Sienna Hart, Hannah Hart e Devonte Hart non sono mai stati trovati.