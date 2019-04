Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di lunedì 8 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di lunedì 8 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di lunedì 8 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio, in replica, de “Il Commissario Montalbano”, seguito da una nuova puntata di “Che fuori tempo che fa”.

Su Rai 2 nuovo appuntamento con i comici partenopei di “Made in sud”, presentati, come sempre, da Fatima Trotta e Stefano de Martino. In seconda serata, l’approfondimento politico e di attualità di “Povera patria”.

Su Rai 3 vanno in onda le inchieste di “Report”, seguite dal programma, condotto da Salvo Sottile, “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone l’approfondimento politico e di attualità di “Quarta Repubblica”. Subito dopo, il film “L’allievo”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della sedicesima edizione del “Grande Fratello”, anche quest’anno condotta da Barbara D’Urso. A seguire, “X Style”, approfondimento sul mondo della moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Star Wars: l’attacco dei cloni”: un movimento separatista composto da decine di pianeti, appoggiato da potenti corporazioni, sta mettendo in serio pericolo il futuro della Repubblica. Pericolo che questa volta neanche i potenti cavalieri Jedi sembrano poter controllare. Per questo motivo, il Supremo Cancelliere Palpatine autorizza la creazione di un esercito che affianchi nella imminente battaglia gli Jedi. In questa situazione, Obi-Wan Kenobi, Padmè Amidala e Anakin Skywalker si ritrovano per la prima volta a distanza di anni dal loro primo incontro. Anakin, cresciuto, e’ ora apprendista Jedi di Obi-Wan. Entrambi hanno avuto l’incarico di vegliare su Padmè, l’ex regina di Naboo che ora e’ un influente membro del Senato della Repubblica. Indagando sugli attentanti alla vita della senatrice, Obi-Wan si spinge fino ai limiti estremi della galassia dove conosce prima un oscuro cacciatore di taglie, poi un ex maestro Jedi ora fra i capi della rivolta. Con Obi-Wan lontano Anakin e Padmè si avvicinano sempre di piu’ l’uno al’altra. Ma il conflitto e’ in agguato. In seconda serata, un altro film: “Quella casa nel bosco”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio di “Body of proof”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Rocky III”: Rocky Balboa, campione indiscusso, viene messo K.O. per la prima volta dal feroce “Mr. T”. Micky il suo fedele allenatore muore. Apollo Creed, il suo ex avversario nei primi due capitoli della storia, lo aiuta a ritornare il pugile di una volta.

Stasera in TV, lunedì 8 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere (film)

23:45 Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 Made in Sud

23:40 Povera Patria

Rai 3

21:20 Report

23:10 Prima dell’alba

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

0:32 L’allievo (film)

Canale 5

21:20 Grande Fratello

0:40 X – Style

Italia 1

21:25 Star Wars Episodio II: Attacco dei Cloni (film)

0:21 Quella casa nel bosco (film)

La 7

21:15 Body of Proof (serie tv)

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Rocky III (film)

23:45 Innocenti bugie (film

Iris

21:00 La regola del sospetto (film)

23:26 Nella mente del serial Killer (film)

Cielo

21:20 Buon compleanno mr. Grape (film)

23:40 Ecstasy (film)

