Cristina Buccino scomparsa dalla tv? Su Instagram la sua verità

Attraverso Instagram, Cristina Buccino spiega il motivo del suo allontanamento dagli schermi televisivi.

Dopo la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”, Cristina Buccino è stata spesso ospite, in veste di opinionista, dei programmi condotti da Barbara D’Urso. Eppure, la showgirl, ex fidanzata di Claudio D’Alessio, figlio di Gigi, da tempo non compare sui nostri teleschermi. Cristina, come molti altri personaggi popolari che in passato hanno avuto modo di lavorare in tv, ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente ai social. Lo ha spiegato nelle sue storie, presenti sul suo profilo Instagram:

“Mi scrivete di continuo perché non sia in tv o cosa è successo. Mi piace essere trasparente anche se spesso questo può farmi sembrare impopolare o addirittura inimicarmi qualcuno. Mi piace pensare che la televisione sia stato uno strumento importantissimo per tutti perché ha dato informazioni e intrattenimento per tanto tempo, è evidente a tutti però che questo tempo è finito, ora è il momento dei social. Tra i due mezzi di comunicazione c’è un abisso. La tv ormai è un mezzo vecchio e superato”.

Cristina Buccino: “Ho detto “no” alla televisione”

Nonostante la tv le abbia dato notorietà, Cristina ha, quindi, deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente ai social:

“Bisogna essere sinceri con i propri follower e quando mi propongono un invito, una conduzione o una partecipazione a un programma o, peggio ancora, un reality, OGGI DICO NO! Il mio reality è questo profilo Instagram e chi vuole sa dove trovarmi. Chi monetizza svendendosi non può certo essere un riferimento”.

Maria Rita Gagliardi