Maxi incidente stradale nel napoletano: due morti e cinque feriti. Sei automobili coinvolte

Nel corso della notte appena trascorsa due persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite in un maxi incidente stradale che ha coinvolto sei automobili nel napoletano

Un maxi incidente stradale si è verificato questa notte nel napoletano, sull’Autostrada A1. Ben sei macchine sono rimaste implicate in un sinistro che ha causato il ferimento di cinque persone e la morte di altre due. Quel tratto di strada è rimasto chiuso per molte ore (più o meno dalle ore 04:00 alle ore 08:30) per permettere agli addetti ai lavori di operare sui mezzi incidentati e di effettuare i rilievi necessari alle future indagini. Sono stati predisposti dei percorsi alternativi per aiutare gli automobilisti a raggiungere le loro destinazioni, senza rimanere imbottigliati- per quanto possibile- nella lunga coda che ne è scaturita.

Maxi incidente stradale nel napoletano, preoccupanti le condizioni di uno dei feriti

Sono sei le vetture che questa notte sono rimaste coinvolte in un maxi incidente stradale avvenuto sulla A1, nel tratto che copre i territori dei centri di Acerra e Afragola, quasi in prossimità del bivio con A16 direzione Napoli. Delle sette persone che sono rimaste vittime del tamponamento due sono morte mentre cinque sono rimaste ferite. Uno dei feriti più gravi, e cioè un ragazzo di età compresa tra i 25 e i 30 anni, è stato ricoverato all’Ospedale Cardarelli: le sue condizioni di salute destano particolare preoccupazione. Il ragazzo è attualmente tenuto in coma farmacologico. Alcuni degli altri feriti sono stati ricoverati presso l’Ospedale Frattamaggiore.

Maxi incidente stradale nel napoletano, 2 km di code tra Villa Literno e Acerra-Afragola

Sul tratto di autostrada interessato dal maxi incidente sono giunti gli uomini del 118, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico, la Polstrada e gli uomini della Direzione 6° tronco di Cassino di Autostrada per l’Italia. Si stima che si siano formate code fino a 2 km nel tratto da Villa Literno a Acerra-Afragola. Non conosciamo dettagli sulla dinamica dei fatti.

(Immagine di repertorio)

(Fonte: NapoliToday.it)

Maria Mento