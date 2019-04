Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 Aprile 2019: i Gemelli devono guardarsi dagli approfittatori, i Cancro fortunati nei sentimenti

Lunedì 8 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda ieri. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Pronto a questa grande riscossa? Sarà più o meno importante, a seconda della tua età e anche del lavoro che svolgi. Per esempio, chi ha un lavoro da dipendente non è che possa fare più di tanto perché magari ha il suo ruolo, i suoi orari, però si può fare una richiesta. Perché no? Si possono fare presente delle insoddisfazioni. Un momento non solo più stimolato dalle stelle ma anche più facile da gestire, con opportunità per chi in particolare ha un’attività creativa. E questa attività torna creativa anche per l’amore e questo è molto bello. Indico a tutti gli Ariete soli che sarebbe il caso di fare delle cose in più, anche per farsi conoscere meglio;

Toro. Il cielo del Toro apre in maniera vigorosa la settimana, e abbiamo fino a giovedì delle stelle interessanti. Momento di recupero, anche se c’è stata un po’ di aggressività da parte della vita nei tuoi confronti perché hai dovuto rinunciare a qualcosa di caro. Già l’anno scorso alcuni Toro hanno dovuto cambiare ruolo, mansioni, proprietà, l’ho detto altre volte, ma addirittura da un punto di vista fisico, personale, ci sono stati dei colpi di scena; e nella migliore delle ipotesi il Toro, semplicemente, in questi ultimi tempi ha pensato di non fare la vita giusta, che sarebbe il caso comunque di portare avanti un nuovo progetto. Quindi, o si cambia per destino o si cambia per scelta personale. L’importante è sapere che si può riemergere e che questa settimana è dalla tua parte;

Gemelli. I Gemelli sono piuttosto contraddetti, in questi ultimi tempi frastornati da situazioni di lavoro. Anche chi lavora bene pensa “Beh, potevo fare questa cosa meglio” in un posto, in un ruolo, in un società che mi dava di più. Solo che ultimamente i continui ritardi, le tensioni, possono essere anche difficili da sbrogliare. Molte polemiche in coppia, soprattutto se tu ritieni che una persona nei tuoi confronti sia un po’ approfittatrice. Attenzione;

Cancro. Il Cancro apre una settimana importante anche perché Mercurio e Venere sono favorevoli e questo può indicare la soluzione di alcuni problemi sentimentali che sembravano irrisolvibili fino a qualche settimana fa. Mi auguro che ci sia un grande amore, però io ricordo- per esperienza d’astrologo- che quando abbiamo grandi stelle si possono avere due effetti: non si cerca l’amore perché stiamo talmente bene (e qui mi riferisco anche a chi ha avuto una crisi nel passato, a chi è stato male per amore) che si pensa “Ma perché mi devo andare a inguaiare?”, oppure (e questa sarebbe la soluzione migliore) si fa un incontro speciale. Se non c’è un legame potresti comunque cercarlo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha una buona, nuova, settimana e dal 17 ancora meglio. Dal 20 inizia questa battaglia che ti vedrà protagonista. Diciamo che il momento migliore ci sarà certamente dopo l’autunno. Sembra un tempo lontano però, evidentemente, stai portando avanti dei progetti che si svilupperanno meglio dopo. D’altronde le cose che vuoi fare sono a lunga scadenza però, intanto, tra fine Aprile e metà Maggio c’è questo qualcosa in più, questa scintilla che illumina la tua vita (spero anche sentimentale);

Vergine. La Vergine inizia una settimana interessante con un lunedì che porta vantaggi. Poi avremo tra martedì e mercoledì un lieve calo e poi di nuovo da giovedì recupero. Tutti questi alti e bassi possono provocare anche qualche fastidio fisico, ricordando sempre che stomaco, intestino, sono punti deboli per questo segno zodiacale. Se la vita è come un grande mosaico da completare, a volte ti sembra di non avere tutte le tessere in mano e una dentro di te. Devi scoprire quello che ti piace per far funzionare tutto quello che ti circonda;

Bilancia. Sono stelle importanti quelle della Bilancia, ma oggi un po’ a fatica perché è vero che sono arrivati da poco degli incarichi pesanti o magari delle responsabilità che sono un po’ toste. Osservando questi giorni direi che c’è un pochino meno vigore e ancora una situazione un po’ fastidiosa per chi deve difendersi da un’accusa, per chi deve mettere in cantiere un progetto. Qualche piccolo momento di relax ci vorrebbe ma non è facile gestire tutto con semplicità. Attenzione alle collere di troppo;

Scorpione. Lo Scorpione ha un buon lunedì. Lo Scorpione si trova in una condizione interessante. Chissà che in questi giorni non ci sia una persona che ti piace? Magari già c’è e allora meglio così, però invito i cuori solitari a guardare delle persone simpatiche. Adesso attenzione, però, a non fare l’errore di credere che tutti i nostri problemi si possano risolvere grazie a un telefonino perché io penso, per esempio, per le persone che cercano l’amore su internet o in particolari ambienti social, lì si trovano sempre le solite persone che poi fanno il giro, quindi perché non frequentare anche delle persone a una cena, accettando inviti, iscrivendosi a una palestra, magari un bel corso di ballo, ecco, perché no? Hai persone vere attorno? Questo mi chiedo. Se la risposta è no devi cercarle.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario si apre una settimana polemica o magari un pochino strana. Che ci sia stato un piccolo dispiacere è probabile. Un dispiacere rilevante, una situazione anche problematica per il lavoro perché hai dovuto rinunciare a un incarico a cui tenevi però, magari, ne hai accettato un altro. Oppure stanno cambiando alcune questioni, un progetto, un programma, che hai fatto fino a oggi potrebbe cambiare se già non è cambiato. Si muovono tutte le situazioni attorno ma tu hai Giove che è uno scudo. Quindi, lasciali parlare gli altri: tanto tu alla fine cadi in piedi;

Capricorno. Il Capricorno deve ritrovare una buona forza in tutte le prove del destino che sono state affrontate e comunque hanno rafforzato. Un Capricorno che già è forte di suo. Lunedì, martedì, mercoledì giornate interessanti e i sentimenti possono risvegliarsi. Se si è chiusa una storia non è colpa tua: io questo continuo a dirlo per consolare i Capricorno che sono rimasti soli, che hanno ricevuto uno stop in amore. Probabilmente, ti sei trovato di fronte a una persona che dall’oggi al domani ha cambiato atteggiamento nei tuoi confronti e qui bisognerebbe andare a vedere che tipo di oroscopo ha. Tu sei forte e devi andare oltre;

Acquario. L’Acquario si trova in un momento particolare con questo desiderio di cambiare vita, e fare delle cose in più, e anche tanta fatica. Per esempio, l’Acquario è un eclettico, un creativo, e non escludo che se una certa situazione di lavoro, personale, ti ha stancato tu ne possa seguire un’altra. E così ci sono degli Acquario che per seguire troppe cose, per portare acanti troppi progetti, arrivano a casa con un forte mal di testa o magari con un sacco di ritardi da colmare. Ci vorrebbe qualche soldo in più e forse un aiuto in più, che in amore in questi giorni intermittente;

Pesci. Le stelle dei nati sotto il segno dei Pesci parlano d’amore, ma tu stai ascoltando se appartieni a questo segno? Se la tua è una storia in crisi parla, cerca di capire cosa c’è che non va. Se poi devi allontanare una persona che continua a darti fastidio o viceversa beh, insomma, come si dice? Bisogna farsene una ragione. Io credo che sia necessario, soprattutto in questa parte della settimana, trovare un po’ più di spazio per se stessi e soprattutto non piangere sul latte versato, non pensare di essere le persone più disperate o sfortunate della terra perché non è così. Ogni tanto il segno dei Pesci ha questi cali d’umore tremendi. Sei una persona bella, sei una persona convincente, sei una persona dolce: insomma, non meriti di soffrire e stare male. Venere aiuta un buon recupero anche a livello psico-fisico. Cautela sempre per le questioni di soldi e legali, questo ve lo dico da un po’. Bisogna mettere un po’ di equilibrio soprattutto se ci sono degli oppositori.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento