Amici 18 Serale: Timor Steffens contro Loredana Bertè: “Non capisce”

Timor Steffens, professore di ballo di “Amici 18”, dice la sua sulla proposta di Loredana Bertè, unico giudice del talent show, di dare più potere al pubblico da casa.

Ieri, attraverso questo post, vi abbiamo parlato della polemica messa in atto da Loredana Bertè, unico giudice di “Amici 18”, in seguito all’uscita della cantante Ludovica e la conseguente proposta di dare maggiore potere al pubblico da casa che, secondo la cantante, dovrebbe giudicare la prima manche della sfida.

In seguito alla controreplica di Rudy Zerbi, è arrivata quella di Timor Steffens, insegnante di ballo della scuola che, sui suoi social, ha scritto:

“Non so se ridere o dovrei sentirmi offeso dalle parole di Loredana. Ma voglio esprimere il mio pensiero per tutti gli studenti e per le persone a casa. Per me un artista reale deve avere le seguenti caratteristiche: originalità, creatività, sicurezza quando si esibisce, personalità sul palco e fuori dal palco, talento e umiltà”.

Timor Steffens difende Jefeo: “Ha talento”

Il maestro di danza ha preso le difese del cantante Jefeo:

“Negare o non riconoscere che Jefeo ha talento è inconsapevolezza! Non vuol dire soltanto che Loredana non abbia alcuna idea di cosa sia la musica trap, ma la dice lunga anche sul suo gusto personale. E in questo momento ha un gusto piuttosto amaro. Questo è il suo gusto personale, non la verità!”

Timor è, però, d’accordo con Loredana circa il fatto che il pubblico dovrebbe avere più peso nelle eliminazioni, attraverso il televoto:

“Sono d’accordo con Loredana quando chiede di far votare il pubblico perché, come si dice nel mondo dello spettacolo, il pubblico è sovrano. Allo stesso tempo vorrei essere libero di esprimere la mia opinione senza che nessuno possa accusarsi di voler ingraziarmi il pubblico. Non posso accettare questo, come non posso accettare che Jefeo non si esibisca durante la puntata o Alberto rischi l’eliminazione senza motivo”.

Maria Rita Gagliardi